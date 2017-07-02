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«Пьёт, курит и матерится»: Сергей Шнуров рассказал о дочери

2 июля
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2 июля 2017
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за долгое время опубликовал в своем Instagram фото старшей дочери, 24-летней Серафимы.

«Пьёт, курит и матерится»: Сергей Шнуров рассказал о дочери

Под чёрно-белым снимком девушки артист написал: «Моя дочь Серафима пьёт, курит и матерится. Горжусь». Некоторые подписчики Сергея набросились на него с критикой за такую странную характеристику дочери, другие же отметили, что несмотря на «достоинства» девушка выросла красавицей.

Известно, что Серафима родилась в 1993 году в браке Сергея Шнурова с Марией Исмагиловой. Дочь музыканта учится на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, увлекается графическим дизайном и архитектурой и сочиняет стихи. В 2016-м российские СМИ писали, что Серафима вышла замуж за Вячеслава Астанина, который работает барменом в популярном в Санкт-Петеребурге заведении.
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