«Пьёт, курит и матерится»: Сергей Шнуров рассказал о дочери

анонс

Рассел Кроу и ФК «Арсенал» поддержали флэшмоб в Твиттере

1 июля

Жерар Депардье отсудил у российской предпринимательницы пять миллионов рублей

Актер настаивает на том, что деньги были украдены с его банковского счета