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Сергей Бугаев раскритиковал Алексея Учителя за фильм про Цоя

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20 июля 2017
В последнее время Алексею Учителю и так регулярно достается от Натальи Поклонской и ее 40-тысячной армии верующих. Но теперь в полку его недругов прибыло с неожиданной стороны. Актер Сергей Бугаев (Африка), которого мы все любим за роль Мальчика Бананана в фильме Сергея Соловьева «Асса», обвинил Алексея Учителя в конъюнктурности.

Сергей Бугаев

Учитель запросил у Фонда кино 90 миллионов рублей на фильм «Цой». По задумке режиссера это будет роуд-мув, главным героем которого станет сбивший Цоя водитель. На роль Цоя Учитель не рассматривает никого, вместо этого он намерен воспользоваться документальными материалами.

Алексей Учитель

«Я убежден, что государство выкатит ему на эти съемки огромные деньги, и если он еще вложит в образ Виктора Цоя какую-нибудь подлянку, то получит вдвое больше денег. Фальсификация — центральная линия современных манипуляторов», — заявил Бугаев.

Бугаев уверен, что образ Цоя будет искажен в еще не снятом фильме. И считает Учителя «ангажированным человеком»:
«Еще не выпрыгнул из одного проекта, обсуждаемого в обществе, и запрыгивает в другой».

Виктор Цой

«Выстрелить в общественную сферу каким-нибудь псевдоскандальчиком очень легко и просто», — резюмировал артист.
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