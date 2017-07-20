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«Я торговала наркотиками»: жена Уилла Смита вспоминает молодость

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20 июля 2017
В последнее время в прессе начали нередко поминать Тупака Шакура в контексте его отношений с видными представительницами шоубизнеса. И все это не в последнюю очередь связано с выходом фильма «2pac: Легенда». На прошлой неделе всплыли письма Шакура к Мадонне, в которых рэпер объяснял певице причины их расставания. Кстати, Мадонна добилась того, чтобы письмо Шакура сняли с аукциона.

А на днях жена Уилла Смита Джада Пинкетт Смит («Готэм») тоже предалась воспоминаниям, рассказав о своей криминальной молодости.

«Я торговала наркотиками»: жена Уилла Смита вспоминает молодость

В среду актриса появилась на шоу «Sway in The Morning» в рамках промо-тура фильма «Girls Trip» (чернокожий вариант «Очень плохих девчонок»).

«Есть одна интересная вещь, о которой я никогда раньше не говорила - когда я впервые встретилась с Тупаком, я торговала наркотиками».
А подружилась Смит с рэпером еще будучи школьницей - в первый день учебы в старшей Школе Искусств в Балтиморе.

«Пока я выпадала из жизни, он к ней возвращался» - так охарактеризовала актриса период их знакомства с рэпером.

Джаде казалось, будто Господь уберег ее от криминальной жизни и она ждала, когда то же произойдет и с ее другом, но этого не случилось.

«Я торговала наркотиками»: жена Уилла Смита вспоминает молодость

«Наши отношения с Паком строились на выживании. С этого все началось. Я знаю, что большинство людей хотят как-то связать это с романтической подоплекой, но это они просто не знают всей истории».

Пинкетт была ужасно недовольна биографическим фильмом о Шакуре «2pac: Легенда», который, по ее мнению, неверно истолковал ее отношения с рэпером, застреленным в 1996 году. В итоге актриса решила, что эти чувства нужно оставить в стороне: «Несколько дней назад мне пришлось просто отпустить это и понять, что это работа Господа. Не мне защищать наследие Тупака».

Теперь актриса подумывает написать книгу о тех годах: «Есть много аспектов в нашей истории, которыми мы ни с кем не делились по очень особенным причинам».
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МадоннаДжада Пинкетт СмитУилл СмитТупак Шакур
фильмы
2 pac: ЛегендаГотэмОчень плохие девчонки

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«Я торговала наркотиками»: жена Уилла Смита вспоминает молодость фотографии
«Я торговала наркотиками»: жена Уилла Смита вспоминает молодость фотографии
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