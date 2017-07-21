«Представить себе не могла, что у меня будет такой **** муж»: Агата Муцениеце о жизни с Павлом Прилучным

Лайфстайл
Актриса поздравила ***** мужа с годовщиной
Интервью
Актер, ставший президентом нового фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде, – о том, зачем ему этот смотр, нехватке хороших сценариев и поддержке дебютов
Лайфстайл
Радио Африка
Новости кино
Актёр исполнит главную роль в новом фильме супруги.
Рецензии на фильмы
IMAX-драма Кристофера Нолана
Новости кино
Фильм будет снят по мотивам славянской легенды об отверженных девушках, превратившихся в русалок.
Новости кино
Актёры сыграют в международном проекте России, Великобритании и Ирландии, основанном на бестселлере Кейт Маберли «Лес рук и зубов».
Обзор сериалов
В начале седьмого сезона весь Вестерос готовится к войне
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Описания дебютных проектов, которые профинансирует министерство
Фестивальная колонка
Кино и деловая программа ереванского международного кинофестиваля
Ролики фильмов
Восхитительный Гэри Олдман в роли Сэра Уинстона Черчилля
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Александр Ревва в новом амплуа
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