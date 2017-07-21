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«Представить себе не могла, что у меня будет такой **** муж»: Агата Муцениеце о жизни с Павлом Прилучным

21 июля
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21 июля 2017
19 июля Павел Прилучный и Агата Муцениеце отпраздновали шестилетнюю годовщину свадьбы. По случаю чего Агата посвятила мужу трогательный пост на своей страничке в Инстаграме.

«Представить себе не могла, что у меня будет такой **** муж»: Агата Муцениеце о жизни с Павлом Прилучным

«Cегодня мы с тобой решили вместе идти по жизни вместе! Что я могу сказать - эти 6 лет пролетели как одно мгновенье! Хотя, оглядываясь назад, столько всего произошло. Мы даже произвели на свет двух замечательных новых людей. Хоть ты людей и не любишь. Наш брак (дурацкое слово) - это вихрь, мы несемся вперед, в постоянном круговороте событий. Мы вместе плакали, смеялись, рожали детей, работали, отдыхали, вели себя прилично или не совсем, иногда нас настигают моменты полного отчаяния, но мы всегда выруливаем, ты всегда нас выруливаешь!

Иногда я просыпаюсь утром раньше тебя, лежу и не верю своему счастью, никогда даже представить себе не могла, особенно листая журналы в детстве, что у меня будет такой ***** муж! Да не просто муж, а человек, который рядом по жизни, с которым никогда не страшно, на которого всегда можно рассчитывать, который отдаст тебе кофту и сам будет мерзнуть, который построил дом и посадил очень много деревьев, который прикрутит любой шуруп, который может подойти и спросить, когда я крашу волосы: "Тебе помочь?" Всего не перечислить, ты моя вселенная!

Прости, что иногда я совершаю глупости, но с каждым днем, я люблю тебя все больше и буду стараться делать тебя счастливым! Ты мой свет».
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Агата МуцениецеПавел Прилучный

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«Представить себе не могла, что у меня будет такой **** муж»: Агата Муцениеце о жизни с Павлом Прилучным фотографии
«Представить себе не могла, что у меня будет такой **** муж»: Агата Муцениеце о жизни с Павлом Прилучным фотографии
«Представить себе не могла, что у меня будет такой **** муж»: Агата Муцениеце о жизни с Павлом Прилучным фотографии
«Представить себе не могла, что у меня будет такой **** муж»: Агата Муцениеце о жизни с Павлом Прилучным фотографии
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