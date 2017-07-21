Джесси Айзенберг написал мюзикл меньше, чем за сутки

Как мы уже знаем
, Джесси Айзенберг
(«Социальная сеть»
, «Иллюзия обмана»
) увлекается писательством и выпустил сборник рассказов. Но вот, например, чего мы не знали: актер писал музыку большую часть своей жизни. Просто не показывал никому плоды трудов своих на этой ниве.
Но в понедельник, по невероятному стечению обстоятельств, Джесси дебютировал в качестве композитора. Произошло сие в Лос-Анджелесе в рамках проекта 24-часовые Мюзиклы. Название «24-часовые Мюзиклы» намекает нам, что собой представляет это мероприятие - «смехотворный», по выражению Los Angeles Time, «театральный марафон, загоняющий амбициозную группу артистов в пещерного вида сценическое пространство на большую часть суток».
Цель артистов - написать, спродюсировать, отрепетировать и исполнить перед публикой один короткий мюзикл с группой начинающих артистов.
Айзенберг никогда ни в чем подобном не участвовал, но после того, как его жена, продюсер Анна Страут (которая на протяжении многих лет имела дело с 24-часовыми Мюзиклами) приободрила его на участие, актер согласился подписаться на это в качестве композитора. Идея, которую позже он назвал «самонадеянной».
«К тому же я выпил пивка»
, добавил Айзенберг, «Так что, вы понимаете, я чувствовал уверенность в себе».
Но актер признался, что перспектива участия первоначально привела его в ужас: «Я вызвался добровольцем, а затем моментально пожалел об этом».
Абсурдистское произведение Айзенберга называется «Шошанна и ее любовницы»: «Ну, это о четырех сестрах-лесбиянках. Но между ними нет никаких отношений».
После премьеры измотанный Айзенберг, который уже не испытывал никакого энтузиазма, заявил, что опыт, в общем-то был приятный, а мюзикл - «угодил толпе».
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