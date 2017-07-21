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Джесси Айзенберг написал мюзикл меньше, чем за сутки

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21 июля 2017
Как мы уже знаем, Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Иллюзия обмана») увлекается писательством и выпустил сборник рассказов. Но вот, например, чего мы не знали: актер писал музыку большую часть своей жизни. Просто не показывал никому плоды трудов своих на этой ниве.

Джесси Айзенберг написал мюзикл меньше, чем за сутки

Но в понедельник, по невероятному стечению обстоятельств, Джесси дебютировал в качестве композитора. Произошло сие в Лос-Анджелесе в рамках проекта 24-часовые Мюзиклы. Название «24-часовые Мюзиклы» намекает нам, что собой представляет это мероприятие - «смехотворный», по выражению Los Angeles Time, «театральный марафон, загоняющий амбициозную группу артистов в пещерного вида сценическое пространство на большую часть суток».

Цель артистов - написать, спродюсировать, отрепетировать и исполнить перед публикой один короткий мюзикл с группой начинающих артистов.

Айзенберг никогда ни в чем подобном не участвовал, но после того, как его жена, продюсер Анна Страут (которая на протяжении многих лет имела дело с 24-часовыми Мюзиклами) приободрила его на участие, актер согласился подписаться на это в качестве композитора. Идея, которую позже он назвал «самонадеянной».

Джесси Айзенберг написал мюзикл меньше, чем за сутки

«К тому же я выпил пивка», добавил Айзенберг, «Так что, вы понимаете, я чувствовал уверенность в себе».

Но актер признался, что перспектива участия первоначально привела его в ужас: «Я вызвался добровольцем, а затем моментально пожалел об этом».

Абсурдистское произведение Айзенберга называется «Шошанна и ее любовницы»: «Ну, это о четырех сестрах-лесбиянках. Но между ними нет никаких отношений».

После премьеры измотанный Айзенберг, который уже не испытывал никакого энтузиазма, заявил, что опыт, в общем-то был приятный, а мюзикл - «угодил толпе».
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Джесси Айзенберг написал мюзикл меньше, чем за сутки фотографии
Джесси Айзенберг написал мюзикл меньше, чем за сутки фотографии
Джесси Айзенберг написал мюзикл меньше, чем за сутки фотографии
Джесси Айзенберг написал мюзикл меньше, чем за сутки фотографии
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