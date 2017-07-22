Холли Берри на слабо выпила полстакана виски за считанные секунды

Холли Берри умеет удивлять! На днях на фестивале Comic Con-2017, проходящем в Сан-Диего, журналист задал 50-летней актрисе непростой вопрос о сравнении количества британской составляющей в новом фильме «Kingsman: Золотое кольцо» и серии картин о Джеймсе Бонде. Холли сказала, что ей легче выпить виски, чем ответить на это.
Поклонники в зале тут же захотели увидеть подвиг Берри, и у актрисы не осталось другого выбора. Под одобрительные возгласы коллег - Ченнинга Татума, Колина Фёрта, Джеффа Бриджеса и других, Холли быстро опустошила внушительный стакан.
«Никогда не рискуйте предлагать мне что-то на спор, потому что я приму вызов», – сказала Холли журналистам после пресс-конференции.
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