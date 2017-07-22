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Холли Берри на слабо выпила полстакана виски за считанные секунды

22 июля
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22 июля 2017
Холли Берри умеет удивлять! На днях на фестивале Comic Con-2017, проходящем в Сан-Диего, журналист задал 50-летней актрисе непростой вопрос о сравнении количества британской составляющей в новом фильме «Kingsman: Золотое кольцо» и серии картин о Джеймсе Бонде. Холли сказала, что ей легче выпить виски, чем ответить на это.



Поклонники в зале тут же захотели увидеть подвиг Берри, и у актрисы не осталось другого выбора. Под одобрительные возгласы коллег - Ченнинга Татума, Колина Фёрта, Джеффа Бриджеса и других, Холли быстро опустошила внушительный стакан.

Холли Берри на слабо выпила полстакана виски за считанные секунды

«Никогда не рискуйте предлагать мне что-то на спор, потому что я приму вызов», – сказала Холли журналистам после пресс-конференции.
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Холли Берри на слабо выпила полстакана виски за считанные секунды фотографии
Холли Берри на слабо выпила полстакана виски за считанные секунды фотографии
Холли Берри на слабо выпила полстакана виски за считанные секунды фотографии
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