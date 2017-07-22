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Шарлиз Терон рассказала в интервью, как стала свидетельницей убийства отца

22 июля
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22 июля 2017
Преддверии премьеры блокбастера «Взрывная блондинка» Шарлиз Терон активно дает интервью. В недавнем разговоре с американским журналистом Говардом Стерном актриса разоткровенничалась и поделилась своими воспоминаниями о самом тяжёлом времени в её жизни.

Шарлиз Терон рассказала в интервью, как стала свидетельницей убийства отца

Шарлиз росла в неблагополучной семьей. Её отец регулярно злоупотреблял алкоголем, и в один день её мать, не выдержав поведения супруга, застрелила его. На тот момент Терон было 15 лет, и убийство произошло на её глазах. Полиция не выдвинула против Герды Терон никаких обвинений. Долгое время Шарлиз скрывала правду от других и говорила, что отец умер автокатастрофе.

«Я просто притворялась, не хотела никому говорить. Если меня спрашивали, то отвечала, что отец погиб в автокатастрофе. Кто захочет рассказывать подобные вещи? Окружающие не знают, как нужно реагировать на такое, а я не хотела чувствовать себя жертвой. Боролась с этим многие годы, пока не начала терапию», - призналась актриса.
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