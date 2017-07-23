На противников фильма «Матильда» могут завести уголовное дело

Страсти вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда»
всё никак не улягутся. Московская прокуратура направила в столичное управление полиции материалы, по которым будет принято решение об уголовном преследовании по факту заявлений противников фильма «Матильда» из организации «Христианское государство — Святая Русь», сообщает RNS.
Ранее было установлено, что действия противников картины содержат признаки принуждения к отказу от совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества. Проверка была проведена после обращения Учителя в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
Ещё в январе члены организации разослали директорам кинотеатров письма с угрозами и требованиями отказаться от проката картины. «Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану"»
, — говорилось в посланиях.
Не унимается в отношении «Матильды» и Наталья Поклонская: она направила
в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры России сто тысяч обращений граждан, оскорблённых фильмом Алексея Учителя «Матильда». Вдобавок ко всему, ею был отправлен депутатский запрос о принятии мер по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией картины.
Ранее Минкульт рассчитывал на некий «компромисс» со стороны режиссёра. Алексей Учитель лаконично ответил на замечания недовольных: «Никаких правок ни в трейлер, ни в фильм вносить не буду»
.
Несмотря на все угрозы и критику, премьера «Матильды» запланирована на 6 октября в Мариинском театре, в широкий прокат картина выйдет 25 октября.
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