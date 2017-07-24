Брэд Питт устроил перформанс на концерте музыканта

Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли стал больше времени проводить с друзьями: 22 июля на концерте в Лос-Анджелесе актёр выступил вместе с музыкантом и своим другом Фрэнком Оушеном.
Брэд, как «друг Оушена» со стажем, появился на сцене во время исполнения каверов на композиции Close to You и Never Can Say Goodbye. Актёр стоял у сцены, спиной к Фрэнку Оушену, и делал вид, что разговаривает по мобильному телефону. Изображения обоих транслировались на экраны.
Ранее Брэд Питт в одном из интервью признавался, что музыка Оушена помогла ему справиться с трудным периодом после расставания с супругой. «В последнее время я много слушал Фрэнка. Я думаю, что этот молодой человек особенный. Он во всем докападывается до самой сути. Он предельно честен, оголяет свою душу. Он невероятный», - рассказывал Питт.
Оушен тоже оказывал Питту знаки внимания: в прошлом он появился в футболке с изображением актёра во время одного из выступлений.
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