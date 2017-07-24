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Николас Кейдж напился кумыса и покорил интернет

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24 июля 2017
Голливудский актёр Николас Кейдж переживает новую волну популярности: актёр стал героем социальных сетей после поездки в столицу Казахстана.

Николас Кейдж напился кумыса и покорил интернет

Звезда фильмов «Без лица» и «Угнать за 60 секунд» посетил прошедший в Астане кинофестиваль «Евразия». Вероятно, что-то вышло из-под контроля и актёра нарядили в национальный казахский костюм в лучших традициях Леонида Якубовича.

Пользователи интернета быстро сообразили, что снимок Кейджа так и напрашивается в фотошоп, и сеть быстро заполонили мемы и фотожабы с актёром.

Сам Кейдж визитом в Казахстан остался доволен. «Я никогда не встречал такой теплый прием, хотя много где бывал. Я приглашу в Казахстан всех, кого знаю», — подчеркнул актёр. С нетерпением ждём фотографий Джонни Деппа (они с Кейджем давние бро) на фоне казахских просторов.
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