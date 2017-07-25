Блеск и нищета красных дорожек: Виктория Исакова, Анастасия Заворотнюк и Константин Хабенский

16 июля в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» на исторической сцене Большого театра состоялась московская премьера балета «Русский Гамлет» Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана.
19 июля на вечеринке бренда Bulgari гости должны были напрячь воображение и представить себе, что бассейн в Лужниках на один вечер впитал в себя атмосферу итальянского кино. В компании сумок, украшений и аксессуаров из новой коллекции Serpenti расслаблялись Максим Матвеев, Аглая Тарасова и Милош Бикович, Софья Заика и другие.
В этот же день в Нижнем Новгороде Катерина Шпица (не в золотом, так в желтом) нежно обнимала Никиту Сергеевича на открытии Первого кинофестиваля актуального кино «Горький fest».
20 июля швейцарский бренд TAG Heuer устроил неугомонным знаменитостям вечеринку по случаю начала сотрудничества марки с московским ресторатором Уиллиамом Ламберти. Гостям вечеринки было чем заняться: под руководством Ламберти команда, состоящая из Ани Чиповской, Маргариты Мамун и Максима Матвеева, пыталась одержать первенство в приготовлении сорбета на скорость. Противниками звезд стали журналисты Алексей Зимин, Ксения Куркина и Ксения Романова.
А в это время в Монако на благотворительном вечере интеллектуального клуба Club Eclectique приятно проводили время Виктория Исакова и Наталья Бардо.
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