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Блеск и нищета красных дорожек: Виктория Исакова, Анастасия Заворотнюк и Константин Хабенский

25 июля
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25 июля 2017
16 июля в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» на исторической сцене Большого театра состоялась московская премьера балета «Русский Гамлет» Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана.

Русский Гамлет

Русский Гамлет

Оценить постановку пришли Филипп Янковский с супругой Оксаной Фандерой и матерью Людмилой Зориной и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Виктория Исакова, Анастасия Заворотнюк и Константин Хабенский

17 июля в Берлине состоялась мировая премьера блокбастера «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон в главной роли. Сейчас Шарлиз активно промоутирует этот фильм, который стоил ей зубов и множества синяков, раскрывая в интервью подробности своей жизни.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Компанию Шарлиз не премьере составила ее партнерша по фильму София Бутелла.

Шарлиз Терон и София Бутелла

София Бутелла

В этот же вечер в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Фильм публике представили Люк Бессон собственной персоной и исполнители главных ролей Кара Делевинь, Дейн ДеХаан и Рианна.

Люк Бессон, Кара Делевинь и Дейн ДеХаан

Оцените платье Кары.

Кара Делевинь

И балетную пачку Рианны.

Рианна

19 июля на вечеринке бренда Bulgari гости должны были напрячь воображение и представить себе, что бассейн в Лужниках на один вечер впитал в себя атмосферу итальянского кино. В компании сумок, украшений и аксессуаров из новой коллекции Serpenti расслаблялись Максим Матвеев, Аглая Тарасова и Милош Бикович, Софья Заика и другие.

Софья Заика

Максим Матвеев и Марьяна Спивак

Екатерина Вуличенко

Милош Бикович и Аглая Тарасова

В этот же день в Нижнем Новгороде Катерина Шпица (не в золотом, так в желтом) нежно обнимала Никиту Сергеевича на открытии Первого кинофестиваля актуального кино «Горький fest».

Оксана Михеева, Никита Михалков и Катерина Шпица

Катерина Шпица

Среди гостей церемонии также были Константин Хабенский и Агния Кузнецова.

Константин Хабенский

Агния Кузнецова

Но и это еще не все. В этот день в Москве фильм «Аритмия» открыл второй международный кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival. Помимо исполнивших в фильме главные роли Ирины Горбачевой и Александра Яценко на открытие пришли Аня Чиповская, Александр Паль, Валерия Гай Германика, Артур Смольянинов и Дарья Мельникова, Ксения Раппопорт и другие.

Аня Чиповская

Артем Михалков со спутницей

Александр Яценко

Валерия Гай Германика

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Ирина Горбачева

Ксения Раппопорт, Милош Бикович и Аглая Тарасова

20 июля швейцарский бренд TAG Heuer устроил неугомонным знаменитостям вечеринку по случаю начала сотрудничества марки с московским ресторатором Уиллиамом Ламберти. Гостям вечеринки было чем заняться: под руководством Ламберти команда, состоящая из Ани Чиповской, Маргариты Мамун и Максима Матвеева, пыталась одержать первенство в приготовлении сорбета на скорость. Противниками звезд стали журналисты Алексей Зимин, Ксения Куркина и Ксения Романова.

Аня Чиповская

Максим Матвеев

Ингрид Олеринская

А в это время в Монако на благотворительном вечере интеллектуального клуба Club Eclectique приятно проводили время Виктория Исакова и Наталья Бардо.

Виктория Исакова

Наталья Бардо

23 июля возле московского ГУМа состоялось традиционное ежегодное ретро-ралли автомобилей отечественного производства. Среди гостей были замечены Анастасия Заворотнюк с мужем, Лиза Арзамасова, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Ингеборга Дапкунайте

Полина Аскери

Лиза Арзамасова

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Десятки звезд съехались на фестиваль Comic-Con в Сан-Диего, который прошел с 20 по 23 июля. Холли Берри, например, успела выпить на спор большой стакан виски за несколько секунд.



Холли Берри

Уилл Смит рассказал о своем новом фильме «Bright», премьера которого состоится в декабре этого года.

Уилл Смит

Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Эзра Миллер, Бен Аффлек и Ченнинг Татум также посетили фестиваль и приняли участие в пресс-конференциях.

Ченнинг Татум

Колин Ферт

Наоми Уоттс

Сигурни Уивер

Шарлиз Терон

Том Хиддлстон

Крис Хэмсворт

Бен Аффлек и Эзра Миллер
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