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Сергей Шнуров отчитался о своих доходах в интервью Forbes

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25 июля 2017
Журнал Forbes опубликовал интервью с Сергеем Шнуровым, лидером группировки «Ленинград». Во время длинного разговора с интервьюером в лице Ксении Собчак артист ответил на вопросы о своей растущей популярности, финансах и инвестициях.

Сергей Шнуров отчитался о своих доходах в интервью Forbes

«В 2010 году, когда я возродил «Группировку Ленинград», первым делом я подписал плакат, на котором был слоган концерта, знаменующий наше возрождение, — «Снова живы для наживы». Это было программное заявление. Я ему следую, все правильно, все складывается, как я планировал. «Снова живы для наживы». Не для каких-то творческих реализаций, не для чего иного. Это программное заявление, которое я выполняю», - прокомментировал Шнуров свои финансовые достижения в начале интервью. Шоумен также проболтался, что позвать «Ленинград» на корпоратив стоит около 120 тысяч долларов.

Несмотря на стабильные и высокие доходы, Сергей Шнуров практически не ведёт домашнюю бухгалтерию - финансами занимается исключительно его супруга Матильда. «Нет, она мне говорит, вот мы открываем ресторан, это будет стоить столько-то. Я говорю, да, о’кей. <…> Я инвестирую в движимость, в Матильду инвестирую, чтобы она двигалась. Я вообще за жизнь. Мне кажется, акции — не мое это», - признался певец и автор песен.

Шнуров также рассказал, что в скором времени группа «Ленинград» выпустит новую песню, про Париж.
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Сергей Шнуров отчитался о своих доходах в интервью Forbes фотографии
Сергей Шнуров отчитался о своих доходах в интервью Forbes фотографии
Сергей Шнуров отчитался о своих доходах в интервью Forbes фотографии
Сергей Шнуров отчитался о своих доходах в интервью Forbes фотографии
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