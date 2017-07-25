Сергей Шнуров отчитался о своих доходах в интервью Forbes

Журнал Forbes опубликовал интервью
с Сергеем Шнуровым
, лидером группировки «Ленинград». Во время длинного разговора с интервьюером в лице Ксении Собчак
артист ответил на вопросы о своей растущей популярности, финансах и инвестициях.
«В 2010 году, когда я возродил «Группировку Ленинград», первым делом я подписал плакат, на котором был слоган концерта, знаменующий наше возрождение, — «Снова живы для наживы». Это было программное заявление. Я ему следую, все правильно, все складывается, как я планировал. «Снова живы для наживы». Не для каких-то творческих реализаций, не для чего иного. Это программное заявление, которое я выполняю»
, - прокомментировал Шнуров свои финансовые достижения в начале интервью. Шоумен также проболтался, что позвать «Ленинград» на корпоратив стоит около 120 тысяч долларов.
Несмотря на стабильные и высокие доходы, Сергей Шнуров практически не ведёт домашнюю бухгалтерию - финансами занимается исключительно его супруга Матильда. «Нет, она мне говорит, вот мы открываем ресторан, это будет стоить столько-то. Я говорю, да, о’кей. <…> Я инвестирую в движимость, в Матильду инвестирую, чтобы она двигалась. Я вообще за жизнь. Мне кажется, акции — не мое это»
, - признался певец и автор песен.
Шнуров также рассказал, что в скором времени группа «Ленинград» выпустит новую песню, про Париж.
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