Алексей Учитель посоветовал Наталье Поклонской обратиться к врачу

Алексей Учитель
прокомментировал действия депутата Госдумы Натальи Поклонской - режиссёр назвал её отчаянные попытки запретить показ картины «Матильда»
безумием и предложил парламентарию посетить врача, передает Национальная служба новостей.
Напомним, что не так давно Поклонская инициировала сбор подписей
против фильма «Матильда», ранее уже была выпущена книга
о всех «ужасах», которые творятся в картине, а также смонтирован мини-фильм
с «порнографическими» кадрами с участием Ларса Айдингер
(исполнителя роль Николая II в фильме Учителя).
«Депутат Поклонская пытается уговаривать людей подписывать непонятно что, хотя люди не видели [ленту]. Безумие и мракобесие — других слов я не могу подобрать. <…> Вместо того, чтобы заниматься тем, чем действительно должен заниматься депутат, она выступает против фильма, который даже не посмотрела. Я думаю, что ей надо проходить какие-то медицинские освидетельствования»
, — сказал Учитель.
Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября в Мариинском театре, в широкий прокат картина выходит 25 октября.
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