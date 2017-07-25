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Алексей Учитель посоветовал Наталье Поклонской обратиться к врачу

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25 июля 2017
Алексей Учитель прокомментировал действия депутата Госдумы Натальи Поклонской - режиссёр назвал её отчаянные попытки запретить показ картины «Матильда» безумием и предложил парламентарию посетить врача, передает Национальная служба новостей.

Алексей Учитель посоветовал Наталье Поклонской обратиться к врачу

Напомним, что не так давно Поклонская инициировала сбор подписей против фильма «Матильда», ранее уже была выпущена книга о всех «ужасах», которые творятся в картине, а также смонтирован мини-фильм с «порнографическими» кадрами с участием Ларса Айдингер (исполнителя роль Николая II в фильме Учителя).

«Депутат Поклонская пытается уговаривать людей подписывать непонятно что, хотя люди не видели [ленту]. Безумие и мракобесие — других слов я не могу подобрать. <…> Вместо того, чтобы заниматься тем, чем действительно должен заниматься депутат, она выступает против фильма, который даже не посмотрела. Я думаю, что ей надо проходить какие-то медицинские освидетельствования», — сказал Учитель.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября в Мариинском театре, в широкий прокат картина выходит 25 октября.
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Алексей Учитель посоветовал Наталье Поклонской обратиться к врачу фотографии
Алексей Учитель посоветовал Наталье Поклонской обратиться к врачу фотографии
Алексей Учитель посоветовал Наталье Поклонской обратиться к врачу фотографии
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