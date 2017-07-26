Сюжет «Игры престолов» ляжет в основу фильма для взрослых

Известная в широких кругах американская студия Brazzers анонсировала выход порнопародии на сериал «Игра престолов»
. В Twitter-аккаунте компании уже появились плакаты с героями будущего фильма.
Поклонники сериала за 6 полных сезонов видели уже немало, но, кажется, Brazzers покажет вообще всё. В новом фильме сюжет, очевидно, будет сосредоточен на личных взаимоотношениях главных героев, а вот битвы, баталии и драконы уйдут на второй план (хотя насчёт последних мы не уверены).
Порнопародия будет назваться «Королева престолов», а роли представителей клана Ланнистеров, Тиреллов и Таргариенов сыграют уже известные актёры студии. Судя по постерам, в фильме для взрослых появятся даже белые ходоки.
Дата премьеры «Королева престолов» пока не уточняется, в широкий прокат фильм точно не выйдет.
обсуждение >>