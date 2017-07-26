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Сюжет «Игры престолов» ляжет в основу фильма для взрослых

26 июля
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26 июля 2017
Известная в широких кругах американская студия Brazzers анонсировала выход порнопародии на сериал «Игра престолов». В Twitter-аккаунте компании уже появились плакаты с героями будущего фильма.

Сюжет «Игры престолов» ляжет в основу фильма для взрослых

Поклонники сериала за 6 полных сезонов видели уже немало, но, кажется, Brazzers покажет вообще всё. В новом фильме сюжет, очевидно, будет сосредоточен на личных взаимоотношениях главных героев, а вот битвы, баталии и драконы уйдут на второй план (хотя насчёт последних мы не уверены).

Порнопародия будет назваться «Королева престолов», а роли представителей клана Ланнистеров, Тиреллов и Таргариенов сыграют уже известные актёры студии. Судя по постерам, в фильме для взрослых появятся даже белые ходоки.

Дата премьеры «Королева престолов» пока не уточняется, в широкий прокат фильм точно не выйдет.
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Сюжет «Игры престолов» ляжет в основу фильма для взрослых фотографии
Сюжет «Игры престолов» ляжет в основу фильма для взрослых фотографии
Сюжет «Игры престолов» ляжет в основу фильма для взрослых фотографии
Сюжет «Игры престолов» ляжет в основу фильма для взрослых фотографии
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