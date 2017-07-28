Александра Бортич прикоснулась к Легенде

25 июля в московском кинотеатре «Времена года» прошла закрытая премьера фильма «2pac: Легенда»
о жизни и творчестве рэпера Тупака Шакура
.
Супруга Уилла Смита Джада Пинкетт Смит
уже выразила свое недовольство фильмом
, в котором, по ее мнению, ее отношения с покойным исполнителем, были представлены в неверном свете.
Ведущими мероприятия выступили модель и блогер Карина Истомина и ведущий радио Megapolis FM Ярослав Грин. Премьеру посетили Егор Корешков
, Александра Бортич
, Ингрид Олеринская
, Юлия Хлынина, Мария Шумакова
, Джиган, Фараон, Скруджи, Anacondaz, MBAND, Мексика и другие.
«2pac: Легенда»
в прокате с 27 июля.
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