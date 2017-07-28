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Александра Бортич прикоснулась к Легенде

28 июля
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28 июля 2017
25 июля в московском кинотеатре «Времена года» прошла закрытая премьера фильма «2pac: Легенда» о жизни и творчестве рэпера Тупака Шакура.

Александра Бортич прикоснулась к Легенде

Супруга Уилла Смита Джада Пинкетт Смит уже выразила свое недовольство фильмом, в котором, по ее мнению, ее отношения с покойным исполнителем, были представлены в неверном свете.

Александра Бортич прикоснулась к Легенде

Ведущими мероприятия выступили модель и блогер Карина Истомина и ведущий радио Megapolis FM Ярослав Грин. Премьеру посетили Егор Корешков, Александра Бортич, Ингрид Олеринская, Юлия Хлынина, Мария Шумакова, Джиган, Фараон, Скруджи, Anacondaz, MBAND, Мексика и другие.

Александра Бортич

Ингрид Олеринская

Юлия Хлынина

«2pac: Легенда» в прокате с 27 июля.
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