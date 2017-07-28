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Джордж Клуни хочет засудить папарацци, заснявших его детей

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28 июля 2017
56-летний Джордж Клуни и его 39-летняя жена Амаль недавно впервые стали родителями, в связи с чем их допекают папарацци. Чтобы как-то отдохнуть от мирской суеты, семейство Клуни отправилось в Италию на озеро Комо, где актер купил дом. Итальянские папарацци вторгаются в их частное пространство и идут на всяческие ухищрения, чтобы заполучить первые снимки близнецов.

Джордж Клуни хочет засудить папарацци, заснявших его детей

Джордж и Амаль еще не делились снимками детей, а вот журнал Voici уже опубликовал на обложке размытый снимок всего семейства. На что Клуни не смог не отреагировать.

«Всю последнюю неделю папарацци из журнала Voici висли на нашем заборе, забирались на наши деревья и незаконно делали фотографии наших детей в нашем доме» - заявил актер изданию The Hollywood Reporter - «Можете не сомневаться, и фотографы, и агентство, и журнал понесут наказание в соответствие с законом. Этого требует безопасность наших детей».
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Джордж Клуни хочет засудить папарацци, заснявших его детей фотографии
Джордж Клуни хочет засудить папарацци, заснявших его детей фотографии
Джордж Клуни хочет засудить папарацци, заснявших его детей фотографии
Джордж Клуни хочет засудить папарацци, заснявших его детей фотографии
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