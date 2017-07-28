Джордж Клуни хочет засудить папарацци, заснявших его детей

ревью

Второй «Терминатор», «Валериан и город тысячи планет» и ещё 12 фильмов августа

Канал Showtime ждёт пилотную серию «Города на холме», автором идеи которого стал Аффлек.

Новости кино

Российские фильмы на кинофестивалях смогут показывать без прокатного удостоверения

Спустя три года после принятия закона, который обязал получать «прокатки» даже для одного показа, правительство РФ всё-таки решило изменить данную норму.