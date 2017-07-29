«Плакать надо в душе, но не в присутствии детей»: Анджелина Джоли о секретах материнства

Анджелина Джоли
недавно приобрела новый особняк для себя и своих шестерых детей. Что дало ей возможность впервые за десять месяцев с момента резкого расставания с Бредом Питтом
принять, наконец, гостей и поболтать о том о сём. Затаив дыхание, журналистка издания Vanity Fair ступила в эту святая святых
и доложила, что Джоли «вовсе не небожительница». Эссе пропитано каким-то неизбывным удивлением относительно того, что у Джоли примерно те же проблемы и ежедневная рутина, что и у «любой обычной американской многодетной матери».
К тому моменту, когда Джоли отсняла весь материал для своего документального фильма о геноциде в Камбодже «Сначала они убили моего отца»
, в ее семье начался разлад. «Дела пошли плохо…Я не хотела использовать это слово….Всё «усложнилось»
. На вопрос журналистки о том, правдивы ли слухи, что Питт не выдержал миссионерского стиля жизни жены с ее постоянными разъездами и захотел стабильности, Джоли пошла в оборону: «Наш образ жизни ни в коем случае нельзя назвать негативным. Не в этом была проблема. Это есть и будет одной из прекраснейших возможностей, которую мы предоставляем нашим детям…Это шестеро очень внимательных, вдумчивых, принципиальных индивидуальностей. Я ими очень горжусь»
. И сразу же актриса, прикрываясь благополучием детей, закрыла тему расставания с Питтом, не желая ее обсуждать. Однако добавила, что дети проявили мужество «тогда, когда его надо было проявить»
.
«Все мы потихоньку исцеляемся, отходим от событий, приведших к разводу…Они не переживают развод…они переживают некоторые…некоторые жизненные аспекты»
- заявила актриса, взвешивая каждое слово.
Когда журналистка напомнила о полном самобичевания интервью Питта в GQ
, Джоли завела заученную пластинку о том, что «Мы заботимся друг о друге и о нашей семье, и оба мы работаем во имя достижения одной цели».
По словам журналистки, в лице актрисы промелькнули плохо скрываемые боль и злость.
«Я очень всегда волновалась за свою мать, когда взрослела, очень. Я не хочу, чтобы мои дети волновались за меня. Думаю, очень важно плакать, когда принимаешь душ, но не в присутствии детей. Им необходимо быть уверенными в том, что все будет хорошо, даже если сам ты в этом не так уж уверен».
Джоли призналась, что её на данный момент мало интересует работа в кино, в ее жизни просто нет места для этого.
«Я просто хочу делать нормальные завтраки и содержать дом в порядке. Это моя страсть. По просьбе детей, я беру уроки готовки. Когда я готовлюсь отойти ко сну, я всегда думаю «Была ли я сегодня великолепной мамой, или это был средненький день?»
.
Сразу после этого интервью Джоли с детьми отправилась в Намибию на открытие заповедника для животных, пострадавших от рук браконьеров.
Заповедник назван в честь дочери Джоли и Питта Шайло. «Я понимаю, что старшим сыновьям, как и всем подросткам, скорее было бы интереснее посмотреть телек с друзьями, к тому же они были в Африке, и для них это путешествие, вероятно, уже не будет таким уж волнующим, как для младших детей. Но они особенно не спорят со мной. Они просто садятся на край кровати и спрашивают «А чем мы там будем заниматься?».
Джоли заверила детей, что у нее припасены для них различные развлечения, но в то же время в ее словах проскальзывает некое давление на детей: «Они знают, что это важно, и знают: их Мама считает, что когда они вырастут, это будет очень важно для них».
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