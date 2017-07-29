Роберту Паттинсону пригрозили увольнением за меланхоличность

ревью

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Новости кино В Суздале открылся памятник Андрею Тарковскому и «Андрею Рублёву» Скульптурную композицию установили на том же месте, где режиссёр увидел подходящую для съёмок картины архитектуру и ландшафт местности.

Новости кино Сэмюэл Л. Джексон перебрался на ТВ Актёр сыграет в криминальном триллере «Старик».

Новости кино Пчелиные соты испугают фанатов «Американской истории ужасов» В сети появились новый тизер и первый постер 7-го сезона популярной хоррор-антологии.

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