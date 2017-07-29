Роберту Паттинсону пригрозили увольнением за меланхоличность

Роберт Паттинсон
рассказал о конфликте с продюсерами вампирской киносаги «Сумерки»
в эфире радиопрограммы The Howard Stern Show. Британец признался, что его хотели уволить из-за «слишком печальной»
актёрской игры.
«Помню, как продюсеры дали мне книгу и выделили маркером все сцены, в которых мой персонаж улыбается. А я другим маркером подчеркнул те моменты, когда он хмурится»
, — сказал актёр. По словам Паттинсона, продюсерам хотелось, чтобы главные герои были «счастливыми и веселились»
, но сам он считал, что его персонаж Эдвард Каллен должен был быть задумчиво-опечаленным.
В конце концов Паттинсону пригрозили увольнением, если он не будет более весёлым на съемочной площадке. Исполнитель главной роли не ожидал такого развития событий и в итоге согласился на условия создателей фильма.
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