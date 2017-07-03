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Новости кино Саша Бортич, Ирина Горбачёва и Сергей Шнуров научат худеть Стартовали съемки комедии «Я худею».

Лайфстайл Ольгу Погодину наградили в Монте-Карло Актриса и продюсер получили награды за продвижение русской культуры на Западе

Новости театра Том Стоппард празднует юбилей Британскому драматургу исполилось 80 лет.

Лайфстайл Анна Чиповская и Светлана Устинова рассказали о женской дружбе Московская премьера «Блокбастера»

Фестивальная колонка Получается, что дна нет: Российские фильмы 39-ого ММКФ Отечественные картины в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля

История кино Школа и вуз в советском кино эпохи: 1969-1985 Школьники в фильмах 1969–1985 годов, как и в эпоху «оттепели» были лишены фанатизма своих ровесников из лент 1920-х – 1930-х

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