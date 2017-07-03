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Анна Чиповская и Светлана Устинова рассказали о женской дружбе

3 июля
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3 июля 2017
1 июля в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера комедии «Блокбастер», которая впервые была показана на фестивале Кинотавр. И там же скоропостижно осиротела - режиссер Роман Волобуев публично отрекся от финального монтажа фильма, заявив, что не согласен с решением продюсеров Ильи Стюарта, Мурада Османна и Юрия Козырева. Чем только подогрел интерес к фильму, в основу которого легла реальная история провинциальной модели, решившей ограбить ларек микрокредитования.

Анна Чиповская и Светлана Устинова рассказали о женской дружбе

Фильм представили зрителям исполнительницы главных ролей Светлана Устинова и Анна Чиповская. Волобуева по выше изложенным причинам не было, зато пришли исполнители эпизодических ролей Светлана Ходченкова и Дмитрий Ендальцев.

Светлана Ходченкова

Дмитрий Ендальцев

Премьеру посетили исхудавший Максим Матвеев, Лукерья Ильяшенко, Павел Деревянко, Сабина Ахмедова, Илья Бачурин, Мария Андреева, Юлия Топольницкая и другие завсегдатаи светских хроник.

Даниил Вахрушев и Илья Стюарт

Дарья Чаруша и Илья Найшуллер

Василий Симонов, Мария Андреева и Дмитрий Ендальцев

Дмитрий Ендальцев, Аня Чиповская, Светлана Ходченкова, Павел Юдин

Илья Бачурин, Мария Кравцова и Павел Деревянко

Максим Матвеев

Илья Бачурин

Лукерья Ильященко

Сергей Поварницын, Мария Андреева, Илья Бачурин ,Илья Найшуллер Тимофей Колесников и Павел Деревянко

Юлия Топольницкая и Светлана Ходченкова

В этот же день Чиповская и Устинова встретились с поклонниками и журналистами на пресс-конференции в Универмаге «Цветной», где рассказали о фильме и поделились соображениями о женской дружбе.

Анна Чиповская и Светлана Устинова рассказали о женской дружбе

Анна Чиповская и Светлана Устинова рассказали о женской дружбе

Анна Чиповская и Светлана Устинова рассказали о женской дружбе

Анна Чиповская и Светлана Устинова рассказали о женской дружбе
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Изображая жертву: Роман Волобуев отрекся от своего нового фильма
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