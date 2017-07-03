Анна Чиповская и Светлана Устинова рассказали о женской дружбе

1 июля в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера комедии «Блокбастер»
, которая впервые была показана на фестивале Кинотавр. И там же скоропостижно осиротела
- режиссер Роман Волобуев
публично отрекся от финального монтажа фильма, заявив, что не согласен с решением продюсеров Ильи Стюарта
, Мурада Османна
и Юрия Козырева
. Чем только подогрел интерес к фильму, в основу которого легла реальная история провинциальной модели, решившей ограбить ларек микрокредитования.
Фильм представили зрителям исполнительницы главных ролей Светлана Устинова
и Анна Чиповская
. Волобуева по выше изложенным причинам не было, зато пришли исполнители эпизодических ролей Светлана Ходченкова
и Дмитрий Ендальцев
.
Премьеру посетили исхудавший Максим Матвеев
, Лукерья Ильяшенко
, Павел Деревянко
, Сабина Ахмедова
, Илья Бачурин
, Мария Андреева
, Юлия Топольницкая
и другие завсегдатаи светских хроник.
В этот же день Чиповская и Устинова встретились с поклонниками и журналистами на пресс-конференции в Универмаге «Цветной», где рассказали о фильме и поделились соображениями о женской дружбе.
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