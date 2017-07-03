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Ольгу Погодину наградили в Монте-Карло

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3 июля 2017
1 июля в Монте-Карло состоялась торжественная церемония закрытия IV Фестиваля русского искусства и кино. Награды за вклад и продвижение русской культуры на Западе получили специальные гости фестиваля – народная артистка России Ольга Погодина и продюсер Алексей Пиманов.

Ольга Погодина и Алексей Пиманов

Ольга и Алексей представили на фестивале комедию «Любовь прет-а-порте» - совместный российско-итальянский проект, главные роли в котором исполнили Ольга Погодина, Лариса Удовиченко, Джанкарло Джаннини и Паоло Контичини.

Ольгу Погодину наградили в Монте-Карло

Российская премьера фильма «Любовь прет-а-порте» состоялась в марте этого года в Москве.

«Хочу поблагодарить организаторов за награду! Тем более она шедевр ювелирного искусства - это летящий голубь из редчайшего перламутра, изумрудов, сапфиров и белого золота!!! Уверена, что наша картина,которая совсем скоро выйдет в европейский прокат, будет иметь успех уевропейского зрителя! Это абсолютно их фильм! С красивыми и любимыми в Европе артистами, волшебной музыкой, костюмами великих модельеров современности! Все у него будет отлично!» - выразила благодарность Ольга Погодина.

Ольгу Погодину наградили в Монте-Карло
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Джанкарло ДжанниниПаоло КонтичиниАлексей ПимановОльга ПогодинаЛариса Удовиченко
фильмы
Любовь прет-а-порте

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Ольгу Погодину наградили в Монте-Карло фотографии
Ольгу Погодину наградили в Монте-Карло фотографии
Ольгу Погодину наградили в Монте-Карло фотографии
Ольгу Погодину наградили в Монте-Карло фотографии
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