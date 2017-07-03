Ольгу Погодину наградили в Монте-Карло

1 июля в Монте-Карло состоялась торжественная церемония закрытия IV Фестиваля русского искусства и кино. Награды за вклад и продвижение русской культуры на Западе получили специальные гости фестиваля – народная артистка России Ольга Погодина
и продюсер Алексей Пиманов
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Ольга и Алексей представили на фестивале комедию «Любовь прет-а-порте»
- совместный российско-итальянский проект, главные роли в котором исполнили Ольга Погодина, Лариса Удовиченко
, Джанкарло Джаннини
и Паоло Контичини
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Российская премьера фильма «Любовь прет-а-порте» состоялась в марте этого года в Москве.
«Хочу поблагодарить организаторов за награду! Тем более она шедевр ювелирного искусства - это летящий голубь из редчайшего перламутра, изумрудов, сапфиров и белого золота!!! Уверена, что наша картина,которая совсем скоро выйдет в европейский прокат, будет иметь успех уевропейского зрителя! Это абсолютно их фильм! С красивыми и любимыми в Европе артистами, волшебной музыкой, костюмами великих модельеров современности! Все у него будет отлично!»
- выразила благодарность Ольга Погодина.
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