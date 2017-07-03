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Донал Лог обратился к похитителям своей 16-летней дочери-трансгендера

3 июля
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3 июля 2017
В семье актёра Донала Лога, снявшегося в сериалах «Викинги», «Готэм» и многих других, случилось несчастье - пять дней назад пропала 16-летняя дочь знаменитости.

Донал Лог обратился к похитителям своей 16-летней дочери-трансгендера

Изначально сообщалось, что Лог ищет сына, однако впоследствии выяснилось, что пропавший Джейд Лог трансгендер, поэтому в СМИ его называют дочерью. Актёр опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, в котором обратился к похитителям дочери (причина исчезновения ребенка пока не установлена): «Просто отпустите её. Дайте ей вернуться к маме, Кейси и ко мне. Мы встретим её с распростертыми объятиями и не будем задавать вопросов. Обещаем».

Джейд Лог пропала 28 июня после того, как пошла проведать друга в Бруклине. Сейчас в поисках девочки участвуют нью-йоркская полиция и ФБР.
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Донал Лог обратился к похитителям своей 16-летней дочери-трансгендера фотографии
Донал Лог обратился к похитителям своей 16-летней дочери-трансгендера фотографии
Донал Лог обратился к похитителям своей 16-летней дочери-трансгендера фотографии
Донал Лог обратился к похитителям своей 16-летней дочери-трансгендера фотографии
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