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Роберту Паттинсону пригрозили увольнением за меланхоличность

30 июля
2017 год
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30 июля 2017
Роберт Паттинсон рассказал о конфликте с продюсерами вампирской киносаги «Сумерки» в эфире радиопрограммы The Howard Stern Show. Британец признался, что его хотели уволить из-за «слишком печальной» актёрской игры.

Роберту Паттинсону пригрозили увольнением за меланхоличность

«Помню, как продюсеры дали мне книгу и выделили маркером все сцены, в которых мой персонаж улыбается. А я другим маркером подчеркнул те моменты, когда он хмурится», — сказал актёр. По словам Паттинсона, продюсерам хотелось, чтобы главные герои были «счастливыми и веселились», но сам он считал, что его персонаж Эдвард Каллен должен был быть задумчиво-опечаленным.

В конце концов Паттинсону пригрозили увольнением, если он не будет более весёлым на съемочной площадке. Исполнитель главной роли не ожидал такого развития событий и в итоге согласился на условия создателей фильма.
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