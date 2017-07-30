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Кэтрин Зета-Джонс создаст уют в вашем доме

30 июля
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30 июля 2017
Кэтрин Зета-Джонс нашла свободное время в своём съемочном графике и решила заняться бизнесом - актриса запускает собственный lifestyle-бренд, сообщает журнал People.

Кэтрин Зета-Джонс создаст уют в вашем доме

Старт проекта назначен на эту осень, но все детали, включая название компании, Кэтрин пока держит в секрете. Над воплощением этой идеи актриса трудилась несколько лет, так как не могла определиться с концепцией. Теперь же бизнес готов к запуску.

Не исключено, что новый бренд актрисы будет связан с обустройством домов и квартир. Кэтрин Зета-Джонс уже профессионал в искусстве создания домашнего уюта. Она сама занималась обустройством особняка, в котором живёт с Майклом Дуласом. Кроме того, актриса коллекционирует изделия из серебра, и охотится на уникальные предметы интерьера в винтажных магазинах.
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