Кэтрин Зета-Джонс создаст уют в вашем доме

Кэтрин Зета-Джонс
нашла свободное время в своём съемочном графике и решила заняться бизнесом - актриса запускает собственный lifestyle-бренд, сообщает журнал People.
Старт проекта назначен на эту осень, но все детали, включая название компании, Кэтрин пока держит в секрете. Над воплощением этой идеи актриса трудилась несколько лет, так как не могла определиться с концепцией. Теперь же бизнес готов к запуску.
Не исключено, что новый бренд актрисы будет связан с обустройством домов и квартир. Кэтрин Зета-Джонс уже профессионал в искусстве создания домашнего уюта. Она сама занималась обустройством особняка, в котором живёт с Майклом Дуласом
. Кроме того, актриса коллекционирует изделия из серебра, и охотится на уникальные предметы интерьера в винтажных магазинах.
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