Антонио Бандерас женится с одобрения Мелани Гриффит

56-летний Антонио Бандерас
сделал предложение своей 37-летней возлюбленной Николь Кемпел, сообщает People.
Издание уточняет, что женщина ответила актёру согласием. Роман Антонио Бандераса и инвестиционного банкира Николь Кемпел длится уже четыре года, поэтому переход на новый этап отношений никого не удивляет. Любопытно, что прежде чем подарить Николь кольцо, Антонио познакомил её со своей бывшей женой Мелани Гриффит
. Актёр сделал предложение своей пассии, только после получения одобрения экс-супруги.
Бандерас и Гриффит объявили о расставании в 2014-м после 18 лет брака, однако им удалось сохранить дружеские отношения. Кроме того, бывшие супруги воспитывают дочь Стеллу.
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