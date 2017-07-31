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Антонио Бандерас женится с одобрения Мелани Гриффит

31 июля
2017 год
2017
2016

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31 июля 2017
56-летний Антонио Бандерас сделал предложение своей 37-летней возлюбленной Николь Кемпел, сообщает People.

Антонио Бандерас женится с одобрения Мелани Гриффит

Издание уточняет, что женщина ответила актёру согласием. Роман Антонио Бандераса и инвестиционного банкира Николь Кемпел длится уже четыре года, поэтому переход на новый этап отношений никого не удивляет. Любопытно, что прежде чем подарить Николь кольцо, Антонио познакомил её со своей бывшей женой Мелани Гриффит. Актёр сделал предложение своей пассии, только после получения одобрения экс-супруги.

Бандерас и Гриффит объявили о расставании в 2014-м после 18 лет брака, однако им удалось сохранить дружеские отношения. Кроме того, бывшие супруги воспитывают дочь Стеллу.
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Антонио Бандерас женится с одобрения Мелани Гриффит фотографии
Антонио Бандерас женится с одобрения Мелани Гриффит фотографии
Антонио Бандерас женится с одобрения Мелани Гриффит фотографии
Антонио Бандерас женится с одобрения Мелани Гриффит фотографии
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