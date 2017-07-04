«Впервые я узнала о сексе, прочитав сценарий»: Софи Тернер о съемках в «Игре престолов»

Сериал «Игра престолов»
славится богатым ассортиментом откровенных сцен, которые есть в каждом втором эпизоде. Что естественным образом отразилось на актерах, работающих в сериале с детства. Софи Тернер
, исполняющая роль Сансы Старк, призналась журналу The Times
, что получила половое воспитание не в школе, а просто читая сценарий эпизодов.
Софи проходила кастинг, когда ей было 12 лет, а премьера шоу пришлась на ее 15-летие.
«Впервые я узнала об оральном сексе, прочитав сценарий. Я такая: «Ух ты! Люди этим занимаются? Интересно!» Полагаю, съемки в «Игре престолов» можно считать моим сексуальным образованием».
В пятом сезоне Санса подвергается жестокому насилию со стороны своего мужа Рамси Болтона. Вспоминая эту душераздирающую сцену, Софи призналась: сначала она думала, что сцену не стоит показывать, но позже поменяла свое мнение.
«Такого рода вещи происходили раньше и продолжают происходить сегодня, и если мы будем делать из этого табу, ограждать себя от этой темы, то как тогда люди будут набираться сил, чтобы признаться, что с ними происходит нечто подобное?»
обсуждение >>