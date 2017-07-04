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Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась, что борется с зависимостью

4 июля
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4 июля 2017
Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер Уиллис, которую можно увидеть (и услышать - Румер отлично поет) в сериале «Империя», 1 июля написала на своей страничке в Инстаграме о полугодовом отказе от алкоголя и прочих веществ.

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась, что борется с зависимостью

«Буду первой, сказав, что я не идеальная и иногда попадаю в передряги, и каждый раз я выруливаю на правильный путь. Но этим я хотела бы поделиться со всеми, потому что я действительно горда собой. Вчера я отметила 6 Месяцев Трезвости. Это не что-то, что я планировала, но после долгого путешествия к сегодняшнему дню я честно могу сказать, что никогда в своей жизни не была так горда собой».

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась, что борется с зависимостью

Этот пост стал первым публичным признанием 28-летней Румер о наличии у нее наркотической и алкогольной зависимости. Ранее ее сестра Талула Уиллис прошла 45-дневную реабилитационную программу лечения расстройства пищевого поведения и злоупотребления психоактивных веществ.

Румер с сестрами Скаут и Талулой
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Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась, что борется с зависимостью фотографии
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась, что борется с зависимостью фотографии
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась, что борется с зависимостью фотографии
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