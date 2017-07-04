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Оливер Стоун нарушил авторские права в фильме о Путине

4 июля
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4 июля 2017
Видеооператор из Уфы Владимир Жилко обвинил Оливера Стоуна в нарушении авторских прав. Стоун в фильме «Интервью с Путиным» использовал сделанные Жилко кадры, купив их на стоке по стандартной лицензии, которая не предусматривает использование материала на телевидении. О чем Жилко и написал на своей страничке в Инстаграме, спрашивая совета у подписчиков.

Оливер Стоун нарушил авторские права в фильме о Путине

«А вы знали что во второй части фильма Оливера Стоуна ПУТИН были использованы мои кадры? Вашему вниманию Мечеть Ля Ля Тюльпан на 33:41 и на 48:45 ! Но как бы это ни было круто, эти кадры были куплены у меня на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении. Как думаете стоит выеживаться?» - написал Владимир.

Документальный фильм «Интервью с Путиным» был показан в США на канале Showtime в середине июня. Первый канал транслировал сериал с 19 по 22 июня.
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Оливер Стоун нарушил авторские права в фильме о Путине фотографии
Оливер Стоун нарушил авторские права в фильме о Путине фотографии
Оливер Стоун нарушил авторские права в фильме о Путине фотографии
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