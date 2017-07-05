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Иван Охлобыстин сводил своих детей в кино

5 июля
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5 июля 2017
В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мультфильма «Сказ о Петре и Февронии», действие которого разворачивается в 13 веке в Муромском княжестве. На княжество посягает коварный злыдень, которому кидает перчатку князь Петр. Победив злодея, Петр заражается его ядовитой кровью и тихонько чахнет, пока на помощь к нему не приходит Дева Феврония со своим даром целительницы. Как это часто бывает, между пациентом и медсестрой вспыхивает легендарное чувство.

Иван Охлобыстин сводил своих детей в кино

Фильм зрителям представили продюсеры, режиссер Юрий Кулаков, озвучившие персонажей Иван Охлобыстин и Юлия Горохова, а также исполнители песен - певица Валерия и Родион Газманов.

Родион Газманов

Валерия

Среди гостей премьеры были продюсер Иосиф Пригожин, модельер Валентин Юдашкин и Наина Ельцина. Но все внимание перетянул на себя Иван Охлобыстин, появившийся на премьере с пятью детьми.

Клан Охлобыстиных

«Сказ о Петре и Февронии» в прокате с 6 июля.
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Сказ о Петре и Февронии

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