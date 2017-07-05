Иван Охлобыстин сводил своих детей в кино

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мультфильма «Сказ о Петре и Февронии»
, действие которого разворачивается в 13 веке в Муромском княжестве. На княжество посягает коварный злыдень, которому кидает перчатку князь Петр. Победив злодея, Петр заражается его ядовитой кровью и тихонько чахнет, пока на помощь к нему не приходит Дева Феврония со своим даром целительницы. Как это часто бывает, между пациентом и медсестрой вспыхивает легендарное чувство.
Фильм зрителям представили продюсеры, режиссер Юрий Кулаков, озвучившие персонажей Иван Охлобыстин
и Юлия Горохова, а также исполнители песен - певица Валерия
и Родион Газманов
.
Среди гостей премьеры были продюсер Иосиф Пригожин
, модельер Валентин Юдашкин и Наина Ельцина. Но все внимание перетянул на себя Иван Охлобыстин, появившийся на премьере с пятью детьми.
«Сказ о Петре и Февронии»
в прокате с 6 июля.
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