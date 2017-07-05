Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Рената Литвинова и Аня Чиповская

5 июля
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
5 июля 2017
Не успел закончится сезон летних кинофестивалей, как началась Неделя высокой моды в Париже, притянувшая к своим подиумам едва отдохнувших от красных дорожек знаменитостей, светских львиц и фэшионист.
Но за день до этого в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера комедии «Блокбастер» с Аней Чиповской и Светланой Устиновой в главных ролях. Гостями премьеры стали Мария Андреева, Юлия Топольницкая, Дарья Чаруша и Илья Найшуллер, Светлана Ходченкова и многие другие.

Светлана Устинова и Аня Чиповская

Василий Симонов, Мария Андреева и Дмитрий Ендальцев

Дмитрий Ендальцев, Аня Чиповская, Светлана Ходченкова

Дмитрий Ендальцев

Максим Матвеев

Светлана Ходченкова

В этот же день Чиповская и Устинова встретились с поклонниками на автограф-сессии и ответили на вопросы.



Показы кутюрных коллекций осенне-зимнего сезона 2017-2018 в Париже стартовали 2 июля. В первый же день Кирстен Данст и Бри Ларсон посетили показ Rodarte.

Кирстен Данст

Бри Ларсон

А на показе круизной коллекции Miu Miu собралась солидная компания: Милла Йовович, Эль Фэннинг, Тереза Палмер, Гвендолин Кристи. И это если не считать наших любимых светских львиц.

Эль Фэннинг и Милла Йовович


Тереза Палмер

Гвендолин Кристи

Милла Йовович

Эль Фэннинг

На кутюрном показе осенне-зимней коллекции Дома Dior появились Роберт Паттинсон, Натали Портман, Наталья Водянова, Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст и многие другие.

Натали что-то прогадала с мини. Впечатление такое, что платье ей мало.

Натали Портман

Кирстен Данст

Наталья Водянова

Дженнифер Лоуренс экспериментирует.

Дженнифер Лоуренс

У Паттинсона такой вид, как будто он много времени провел среди голубей.

Роберт Паттинсон

В показе отечественного дизайнера Юлии Яниной приняла участие балерина Анна Исаева, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Валерия Тодоровского «Большой».

Анна Исаева

Юлия Янина и Анна Исаева

3 июля в рамках Недели моды в Музее декоративного искусства открылась выставка, посвященная 70-летию дома Christian Dior. Мероприятие посетили в общем-то все, кто был на показе Dior: Натали Портман, Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон, Кара Делевинь, а также Рената Литвинова с дочерью Ульяной.

Элизабет Олсен

Кара Делевинь

Кара Делевинь

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Джемма Артертон

Фелисити Джонс

Рената Литвинова с дочерью

Литвинова также посетила показ Ульяны Сергеенко.

Рената Литвинова

4 июля на показе Chanel Couture лучше всех была Кристен Стюарт в блестящем трико.

Кристен Стюарт

И Кара Делевинь в костюме блуждающего биоробота.

Кара Делевинь

Также показ посетили Джулианна Мур, Тильда Суинтон, София Коппола, Лили Коллинз и другие.

Джулианна Мур

Кэти Перри

София Коппола

Тильда Суинтон

Клаудия Шиффер

Лили Коллинз

В этот же день состоялся показ кутюрной коллекции Джорджио Армани. Среди гостей показа были Кейт Уинслет, Софи Лорен и Наоми Уоттс.

Кейт Уинслет

Софи Лорен

Наоми Уоттс

В Москве тоже не скучали. Светлана Бондарчук собрала друзей на своей ежегодной вееринке «Вкус лета!», где отечественные селебрити уже не в первый раз за это «лето» бодрились, делая вид, что на улице тепло и солнечно. На летней веранде московского ресторана Christian в изготовлении летних коктейлей соревновались Екатерина Климова, Екатерина Вуличенко, Ксения Князева и другие.

Екатерина Климова

Светлана Бондарчук

Ксения Князева

Екатерина Вуличенко

Дорогая редакция
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Иван Охлобыстин сводил своих детей в кино

Аня Чиповская и Светлана Устинова рассказали о женской дружбе

ММКФ-2017. Закрытие: Паулина Андреева, Анна Хилькевич и Елена Кондулайнен

Все в белом: Дмитрий Певцов, Александр Петров и Ирина Старшенбаум
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Мария АндрееваДжемма АртертонСабина АхмедоваСветлана БондарчукНаталья ВодяноваЕкатерина ВуличенкоКирстен ДанстКара ДелевиньФелисити ДжонсДмитрий ЕндальцевАнна ИсаеваМилла ЙововичЕкатерина КлимоваКсения КнязеваЛили КоллинзСофия КопполаБри ЛарсонРената ЛитвиноваСофия ЛоренДженнифер ЛоуренсМаксим МатвеевДжулианна МурЭлизабет ОлсенТереза ПалмерРосси Де ПальмаРоберт ПаттинсонНатали ПортманВасилий СимоновКристен СтюартТильда СуинтонВалерий ТодоровскийКейт УинслетНаоми УоттсСветлана УстиноваЭль ФэннингСветлана ХодченковаАлёна ЧеховаАнна Чиповская
фильмы
БлокбастерБольшой

фотографии >>
Роберт Паттинсон
Сабина Ахмедова
Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Рената Литвинова и Аня Чиповская фотографии
Алена Чехова
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Даниил Гранин
4 июля ушел из жизни писатель Даниил Гранин
Светлана Кармалита
4 июля 2017 года ушла из жизни Светлана Кармалита
Александр Палкин
4 июля ушёл из жизни актёр Александр Палкин.
Илья Володарский
2 июля ушёл из жизни актёр Илья Володарский.
Паоло Вилладжо
2 июля скончался актёр Паоло Вилладжо.

День рождения >>

Иван Жагоров
Ирина Калистратова
Сергей Кушаков
Евгения Лоза
Дмитрий Лысенков
Иван Мулин
Кристина Пакарина
Анастасия Сапожникова
Иван Шибанов
Натали Бай
Нед Битти
Рудольф Дейл мл.
Джанет Ли
Джеффри Раш
Сильвестр Сталлоне
Келли Уильямс
все родившиеся 6 июля >>

Афиша кино >>

Во всем виноват енот
трагикомедия
США, 2016
Институт Роузвуд
триллер
США, 2017
Сказ о Петре и Февронии
семейное кино
Россия, 2017
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Эксперимент «Офис»
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Гиппопотам
комедия
Великобритания, 2017
2:22
триллер
Австралия, США, 2017
Гадкий я 3
боевик, приключения
США, 2017
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью