Блеск и нищета красных дорожек: Милла Йовович, Рената Литвинова и Аня Чиповская

Не успел закончится
сезон летних кинофестивалей
, как началась Неделя высокой моды в Париже, притянувшая к своим подиумам едва отдохнувших от красных дорожек знаменитостей, светских львиц и фэшионист.
Но за день до этого в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера комедии
«Блокбастер»
с
Аней Чиповской
и
Светланой Устиновой
в главных ролях. Гостями премьеры стали
Мария Андреева
,
Юлия Топольницкая
,
Дарья Чаруша
и
Илья Найшуллер
,
Светлана Ходченкова
и многие другие.
В этот же день Чиповская и Устинова встретились с поклонниками на автограф-сессии и ответили на вопросы.
VIDEO
Показы кутюрных коллекций осенне-зимнего сезона 2017-2018 в Париже стартовали 2 июля. В первый же день
Кирстен Данст
и
Бри Ларсон
посетили показ Rodarte.
А на показе круизной коллекции Miu Miu собралась солидная компания:
Милла Йовович
,
Эль Фэннинг
,
Тереза Палмер
, Гвендолин Кристи. И это если не считать наших любимых светских львиц.
На кутюрном показе осенне-зимней коллекции Дома Dior появились
Роберт Паттинсон
,
Натали Портман
,
Наталья Водянова
,
Дженнифер Лоуренс
,
Кирстен Данст
и многие другие.
Натали что-то прогадала с мини. Впечатление такое, что платье ей мало.
Дженнифер Лоуренс экспериментирует.
У Паттинсона такой вид, как будто он много времени провел среди голубей.
В показе отечественного дизайнера Юлии Яниной приняла участие балерина
Анна Исаева
, сыгравшая одну из главных ролей в фильме
Валерия Тодоровского «Большой»
.
3 июля в рамках Недели моды в Музее декоративного искусства открылась выставка, посвященная 70-летию дома Christian Dior. Мероприятие посетили в общем-то все, кто был на показе Dior:
Натали Портман
,
Дженнифер Лоуренс
,
Роберт Паттинсон
,
Кара Делевинь
, а также
Рената Литвинова
с дочерью Ульяной.
Литвинова также посетила показ Ульяны Сергеенко.
4 июля на показе Chanel Couture лучше всех была
Кристен Стюарт
в блестящем трико.
И
Кара Делевинь
в костюме блуждающего биоробота.
Также показ посетили
Джулианна Мур
,
Тильда Суинтон
,
София Коппола
,
Лили Коллинз
и другие.
В этот же день состоялся показ кутюрной коллекции Джорджио Армани. Среди гостей показа были
Кейт Уинслет
,
Софи Лорен
и
Наоми Уоттс
.
В Москве тоже не скучали.
Светлана Бондарчук
собрала друзей на своей ежегодной вееринке «Вкус лета!», где отечественные селебрити уже не в первый раз за это «лето» бодрились, делая вид, что на улице тепло и солнечно. На летней веранде московского ресторана Christian в изготовлении летних коктейлей соревновались
Екатерина Климова
,
Екатерина Вуличенко
,
Ксения Князева
и другие.
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