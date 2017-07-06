Поклонская опубликовала ролик с «порнографическими» ролями Ларса Айдингера

Наш самый любимый депутат Госдумы Наталья Поклонская не сдается! Даже после заявления президента РФ Владимира Путина, который назвалАлексея Учителя патриотом, Поклонская продолжает массированную информационную атаку на фильм «Матильда». Поклонская добивается запрета выхода фильма в прокат и желает ему всяческого забвения. Но на деле, делает всё, чтобы мы с вами не забывали - 25 октября надо будет непременно сходить в кино!
Последним тактическим жестом Поклонской стала публикация видео-ролика, в котором смонтирована подборка пикантных сцен с участием актера Ларса Айдингера, сыгравшего в фильме «Матильда» цесаревича Николая. Этот сборник «порнографических и антихристианских» сцен Поклонская опубликовала на своей странице в Фейсбуке, а также в ютюбе.
«Всех неравнодушных, кто присылает мне все новые безобразные амплуа «гениального», со слов режиссера Учителя, «подобранного по душевному складу» актера на роль русского Православного Святого Государя, прошу не тратить больше свои силы впустую и не присылать мне одной эти мерзкие подробности», — подписала Поклонская публикацию.
В июне до Айдингера докатились слухи о его славе «порноактера» в России: «Странно слышать, что якобы в фильме («Матильда» - прим. ред.) есть порнографические элементы или то, что я порноактер из Германии. Это не так! Я снялся в фильме «Гольциус и Пеликанья компания» у Питера Гринуэя, и, быть может, это дало пищу для подобного рода рассуждений», — предположил актер.
А мы затаили дыхание в предвкушении новых подробностей.
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