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Поклонская опубликовала ролик с «порнографическими» ролями Ларса Айдингера

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6 июля 2017
Наш самый любимый депутат Госдумы Наталья Поклонская не сдается! Даже после заявления президента РФ Владимира Путина, который назвал Алексея Учителя патриотом, Поклонская продолжает массированную информационную атаку на фильм «Матильда». Поклонская добивается запрета выхода фильма в прокат и желает ему всяческого забвения. Но на деле, делает всё, чтобы мы с вами не забывали - 25 октября надо будет непременно сходить в кино!

Последним тактическим жестом Поклонской стала публикация видео-ролика, в котором смонтирована подборка пикантных сцен с участием актера Ларса Айдингера, сыгравшего в фильме «Матильда» цесаревича Николая. Этот сборник «порнографических и антихристианских» сцен Поклонская опубликовала на своей странице в Фейсбуке, а также в ютюбе.



«Всех неравнодушных, кто присылает мне все новые безобразные амплуа «гениального», со слов режиссера Учителя, «подобранного по душевному складу» актера на роль русского Православного Святого Государя, прошу не тратить больше свои силы впустую и не присылать мне одной эти мерзкие подробности», — подписала Поклонская публикацию.

Поклонская опубликовала ролик с «порнографическими» ролями Ларса Айдингера

В июне до Айдингера докатились слухи о его славе «порноактера» в России: «Странно слышать, что якобы в фильме («Матильда» - прим. ред.) есть порнографические элементы или то, что я порноактер из Германии. Это не так! Я снялся в фильме «Гольциус и Пеликанья компания» у Питера Гринуэя, и, быть может, это дало пищу для подобного рода рассуждений», — предположил актер.

А мы затаили дыхание в предвкушении новых подробностей.
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Ларс АйдингерПитер ГринуэйАлексей Учитель
фильмы
Гольциус и Пеликанья компанияМатильда

фотографии >>
Поклонская опубликовала ролик с «порнографическими» ролями Ларса Айдингера фотографии
Поклонская опубликовала ролик с «порнографическими» ролями Ларса Айдингера фотографии
Поклонская опубликовала ролик с «порнографическими» ролями Ларса Айдингера фотографии
Поклонская опубликовала ролик с «порнографическими» ролями Ларса Айдингера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 4
Saltia (Москва)   6.07.2017 - 22:23
Правильно делает, что не сдается. А Учитель, если вспомнить публикации на сайте уже оличился однажды, когда вместо одного заказанного фильма пытался сдать другой с тем же названием, ...как-то к нему все... читать далее>>
№ 3
Сеня на сене (Самара)   6.07.2017 - 19:46
Не поддерживаю Поклонскую в её напористости/назойливости (если бы не Поклонская, никто бы не знал о существовании этого фильмеца), но полностью разделяю мнение - фильм отстойный и прозападный. В независимости... читать далее>>
№ 2
Библиофил   6.07.2017 - 19:21
Поклонская права ! читать далее>>
№ 1
Немаккейн   6.07.2017 - 18:40
Новый виток рекламной кампании. Последние сомнения отпали. Снимается очередное фуфло для "просвещенного" запада. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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