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Николь Кидман, Александр Скарсгорд и Джеймс Франко перепели хит Spice Girls

7 июля
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7 июля 2017
8 июня 1996 года вышел дебютный сингл «Wannabe» тогда еще никому не известной британской группы Spice Girls. Отметить 21-летнюю годовщину сингла решил журнал W Magazine, собравший кавер группу из Николь Кидман, Милли Бобби Браун, Руперта Френда, Клэр Фой, Брит Марлинг, Александра Скарсгорда, Джеймса Франко и других артистов, которые, каждый в силу своих вокальных возможностей, исполнили эту нетленку.

Николь Кидман

Джеймс Франко

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