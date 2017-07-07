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7 июля 2017
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Николь Кидман, Александр Скарсгорд и Джеймс Франко перепели хит Spice Girls
Николь Кидман, Александр Скарсгорд и Джеймс Франко перепели хит Spice Girls
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8 июня 1996 года вышел дебютный сингл «Wannabe» тогда еще никому не известной британской группы Spice Girls. Отметить 21-летнюю годовщину сингла решил журнал W Magazine, собравший кавер группу из
Николь Кидман
,
Милли Бобби Браун
,
Руперта Френда
,
Клэр Фой
,
Брит Марлинг
,
Александра Скарсгорда
,
Джеймса Франко
и других артистов, которые, каждый в силу своих вокальных возможностей, исполнили эту нетленку.
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