Егор Кончаловский рассказал о состоянии вышедшей из комы сестры

Среди приглашенных гостей шоу был и Егор Кончаловский - его единокровная сестра Мария находилась в коме с 2013 по 2015 годы. В 2013 году девочка получила серьезную травму головного мозга в результате автомобильной аварии, произошедшей с семьей во Франции. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая предпочитают не распространятся о здоровье дочери, а СМИ пестрят противоречивыми новостями.
Лишь в 2015 году Юлия Высоцкая дала откровенное интервью журналу Tatler, в котором рассказала, как она на самом деле поживает после этой истории. На вопрос Малахова, не думал ли Андрей Кончаловский об отключении дочери от аппарата жизнеобеспечения, Егор ответил, что такая опция никогда не рассматривалась:
«Я не знаю насчет отчаяния, я не знаю насчет чувств, наверное, тяжелее всего, конечно, было Юле Высоцкой, но они в аналогичной ситуации не сдались, и Маша жива и, хоть и медленно, но идет…не то, чтобы на поправку, но идет какое-то улучшение. То есть ни при каких обстоятельствах отключение этой лайф-машины не рассматривалось, насколько я знаю. Хотя я не очень подробно в курсе этой печальнейшей истории».
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