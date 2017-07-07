Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Егор Кончаловский рассказал о состоянии вышедшей из комы сестры

7 июля
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
7 июля 2017
В одном из последних выпусков ток-шоу «Пусть говорят» Андрей Малахов поднял тему этической дилеммы и правовых ограничений в вопросе отключения тяжело больных пациентов от аппарата жизнеобеспечения на примере истории десятимесячного Чарли Гарда.

Егор Кончаловский рассказал о состоянии вышедшей из комы сестры

Среди приглашенных гостей шоу был и Егор Кончаловский - его единокровная сестра Мария находилась в коме с 2013 по 2015 годы. В 2013 году девочка получила серьезную травму головного мозга в результате автомобильной аварии, произошедшей с семьей во Франции. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая предпочитают не распространятся о здоровье дочери, а СМИ пестрят противоречивыми новостями.

Егор Кончаловский рассказал о состоянии вышедшей из комы сестры

Лишь в 2015 году Юлия Высоцкая дала откровенное интервью журналу Tatler, в котором рассказала, как она на самом деле поживает после этой истории. На вопрос Малахова, не думал ли Андрей Кончаловский об отключении дочери от аппарата жизнеобеспечения, Егор ответил, что такая опция никогда не рассматривалась:

«Я не знаю насчет отчаяния, я не знаю насчет чувств, наверное, тяжелее всего, конечно, было Юле Высоцкой, но они в аналогичной ситуации не сдались, и Маша жива и, хоть и медленно, но идет…не то, чтобы на поправку, но идет какое-то улучшение. То есть ни при каких обстоятельствах отключение этой лайф-машины не рассматривалось, насколько я знаю. Хотя я не очень подробно в курсе этой печальнейшей истории».


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась, что борется с зависимостью

Лили Коллинз рассказала о борьбе с анорексией
Поиск по меткам
здоровьетелешоу
персоны
Юлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийЕгор КончаловскийАндрей Малахов

фотографии >>
Егор Кончаловский рассказал о состоянии вышедшей из комы сестры фотографии
Егор Кончаловский рассказал о состоянии вышедшей из комы сестры фотографии
Егор Кончаловский рассказал о состоянии вышедшей из комы сестры фотографии
Егор Кончаловский рассказал о состоянии вышедшей из комы сестры фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Рекемчук
6 июля ушёл из жизни писатель Александр Рекемчук.
Владимир Антонов
6 июля ушёл из жизни актёр Владимир Антонов.
Дмитрий Рубин
5 июля скончался поэт-песенник, сценарист и актер Дмитрий Рубин.
Ирина Ратушинская
5 июля скончалась писательница и сценарист Ирина Ратушинская.
Даниил Гранин
4 июля ушел из жизни писатель Даниил Гранин
Светлана Кармалита
4 июля 2017 года ушла из жизни Светлана Кармалита
Александр Палкин
4 июля ушёл из жизни актёр Александр Палкин.

День рождения >>

Владимир Белокуров
Габриэль Воробьёв
Николай Крюков
Андрей Мягков
Дмитрий Певцов
Константин Райкин
Юлия Рутберг
Виктор Тереля
Пётр Юрченков (ст.)
София Буш
Кевин Бэйкон
Мило Вентимилья
Ким Дарби
Билли Крадап
Захи Ной
Анжелика Хьюстон
все родившиеся 8 июля >>

Афиша кино >>

Сказ о Петре и Февронии
семейное кино
Россия, 2017
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Во всем виноват енот
трагикомедия
США, 2016
Институт Роузвуд
триллер
США, 2017
Эксперимент «Офис»
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью