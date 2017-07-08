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Лина Хиди рассказала о проблемах женщин на съемках

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8 июля 2017
Исполнительница роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов» актриса Лина Хиди стала лицом нового номера журнала The Edit.

Лина Хиди рассказала о проблемах женщин на съемках

В интервью изданию она рассказала о том, с какими сложностями сталкивалась на протяжении карьеры, и как непросто молодой актрисе пробиться на первые роли. Хиди, которой недавно исполнилось 43 года, снимается в кино с 17 лет. За это время она прошла тысячи кастингов и с уверенностью заявляет следующее: «Молодых актрис начинают оценивать по их внешности, как только они входят в комнату. Знакомые продюсеры рассказывали мне, что берут их снимки к себе домой и обсуждают с друзьями, кого из них позвать в гости. Я никогда не флиртовала на прослушиваниях, не строила глазки, не соглашалась на различного рода предложения. Это стоило мне нескольких важных ролей, но я счастлива, что не стала частью этой мужской игры».

Лина Хиди рассказала о проблемах женщин на съемках

По словам Лины, сейчас она чувствует себя намного свободнее. «Я могу пробоваться на роли героинь, от которых ждут не красоты и сексуальности, а глубины характера» - рассказала актриса. Однако Хиди сетует на то, что в киноиндустрии женщинам в принципе сложнее заставить окружающих воспринимать себя всерьез: «В то время, как актеру-мужчине на съемочной площадке достаточно сказать что-то один раз, и все к нему прислушиваются, я могу повторить то же самое раз девятнадцать – но никто не обращает внимания».

Лина Хиди рассказала о проблемах женщин на съемках

Во время съемок первого сезона «Игры престолов» у Лины Хиди диагностировали постродовую депрессию: «Я снималась и не понимала, в чем дело – ужасно себя чувствовала, много плакала. Но когда я обратилась за помощью к врачам, я начала выздоравливать». Успешно преодолев тяжелый этап, актриса не только выздоровела, но и родила второго ребенка в 2015 году.

Лина Хиди рассказала о проблемах женщин на съемках
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Лина Хиди рассказала о проблемах женщин на съемках фотографии
Лина Хиди рассказала о проблемах женщин на съемках фотографии
Лина Хиди рассказала о проблемах женщин на съемках фотографии
Лина Хиди рассказала о проблемах женщин на съемках фотографии
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