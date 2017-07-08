Аманда Сейфред встала на защиту публичного грудного вскармливания

Аманда Сейфред
недавно стала матерью и открыла для себя новый мир интернет - баталий на тему уместности грудного вскармливания на публике.
Очередным поводом для споров послужила статья журналистки Морин Шоу о том, что кормление ребенка грудью в общественных местах осуждается и считается неуместным, в то время как женская грудь стала восприниматься исключительно в сексуальном контексте. «Кормить ребенка грудью – это замечательно»
, - написала Сейфред в своем Твиттере
, - «Детское питание - тоже прекрасно. Кормить своего ребенка - вообще вещь хорошая. Вы с этим не согласны? Осуждаю»
.
Аманда также привела следующую цитату из статьи Морин Шоу: «Грудь дана женщине для того, чтобы кормить ребенка. Как же так вышло, что при всем прогрессе в вопросах феминизма, эта простая биологическая данность остается заклеймленной?»
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