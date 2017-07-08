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Аманда Сейфред встала на защиту публичного грудного вскармливания

8 июля
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8 июля 2017
Аманда Сейфред недавно стала матерью и открыла для себя новый мир интернет - баталий на тему уместности грудного вскармливания на публике.

Аманда Сейфред встала на защиту публичного грудного вскармливания

Очередным поводом для споров послужила статья журналистки Морин Шоу о том, что кормление ребенка грудью в общественных местах осуждается и считается неуместным, в то время как женская грудь стала восприниматься исключительно в сексуальном контексте. «Кормить ребенка грудью – это замечательно», - написала Сейфред в своем Твиттере, - «Детское питание - тоже прекрасно. Кормить своего ребенка - вообще вещь хорошая. Вы с этим не согласны? Осуждаю».
Аманда также привела следующую цитату из статьи Морин Шоу: «Грудь дана женщине для того, чтобы кормить ребенка. Как же так вышло, что при всем прогрессе в вопросах феминизма, эта простая биологическая данность остается заклеймленной?»
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Аманда Сейфред встала на защиту публичного грудного вскармливания фотографии
Аманда Сейфред встала на защиту публичного грудного вскармливания фотографии
Аманда Сейфред встала на защиту публичного грудного вскармливания фотографии
Аманда Сейфред встала на защиту публичного грудного вскармливания фотографии
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