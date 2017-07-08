Эмма Стоун рассказала о щедрости своих напарников

Эмма Стоун
присоединилась к ряду актрис, рассказывающих о несправедливом отношении в кинобизнесе к девушкам-актрисам. В интервью журналу Out Эмма рассказала о гонорарной политике Голливуда: «Несмотря на то, что условия на съемочной площадке остаются одинаковыми для всего актерского состава, киноиндустрия продолжает несправедливую гонорарную политику в отношении актрис. Мужчины и женщины равны и заслуживает одинакового уважения и прав»
.
Так как условия со стороны продюсеров пока не меняются (на неравноправие также обращают внимание такие актрисы, как Дженнифер Лоуренс
, Натали Портман
, Джессика Честейн
), восстановить справедливость решили актеры-коллеги Эммы по таким кинокартинам, как «Ла-Ла-Ленд»
, «Алоха»
и «Иррациональный человек»
. «В последнее время мои напарники по съемкам считают правильным и справедливым соглашаться на меньший гонорар, чтобы мы чувствовали себя на равных. Они делают это ради меня, и я действительно им благодарна»
, - призналась Стоун.
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