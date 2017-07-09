Непромокаемые: Кристиан Бейл, Скарлетт Йоханссон и Мэрилин Монро

Этим летом застрявшим на работе жителям Макондо России, похоже, только и остается, что пролистывать фотографии более удачливых друзей в соцсетях и периодически протирать от пыли купленные недавно босоножки и сандалии. Природа задает свои тренды, и лето 2017 - это дождевики, зонты и резиновые сапоги. Кино-театр.ру предлагает захлопнуть уже этот Инстаграм, принять реальность такой, какая она есть и посмотреть дождливое кино. Ну, или кровавое кино...
Меньше чем через год после выхода «Поющих под дождем» Мэрилин Монро добавляет желтому дождевику легендарности в фильме «Ниагара».
Одной из характерных примет стиля 40-х годов 20 века в женском костюме были объемные плечи (в сочетании с узкой талией). Это касалось даже такого предмета гардероба, как дождевик. Что мы и наблюдаем в фильме 1941 года «Steel Against the Sky».
Герой Кристиана Бейла в фильме «Американский психопат» показал всему миру, что дождевик можно использовать в самых различных ситуациях. Например, чтобы не запачкать дорогой костюм кровью своих жертв.
Бодрое музыкальное сопровождение тут, кстати, тоже присутствует.
В одной из сцен фильма «Сочувствие Госпоже Месть» детектив приводит родителей и родственников пропавших детей в заброшенную школу, чтобы показать им видеозаписи, на которых их детей пытают. После просмотра родственникам сообщают, что мучитель находится в другой комнате, и они могут сделать с ним все, что захотят. После непродолжительного обсуждения, родственники надевают дождевики. И тут без слов понятно, на что намекает режиссер.
Ну и как тут не вспомнить элегантный полупрозрачный водонепроницаемый тренч героини Мишель Морган в фильме «Набережная туманов». Дизайн тренча придумала для Мишель сама Коко Шанель.
Дождевик может быть просто классным дополнением к образу и не нести никакой функциональной нагрузки, как в случае с героиней Роуз МакГоун в фильме «Поколение игры Doom».
Или полностью этот образ создавать, как в фильме «Матрица», где половина героев бегает в черных обтягивающих костюмах и плащах из латекса.
Киберпанк вообще любит дождевики (так же, как он любит рукав покроя кимоно) , ведь будущее пасмурно и дождливо. А полупрозрачный пластик уже лет 50 как ассоциируется с футуризмом. Мы уже упомянули «Бегущего по лезвию» (и делаем ставки на то, что какой-нибудь дождевик обязательно мелькнет в сиквеле). Но вот, например, героиня Скарлетт Йоханссон в фильме «Призрак в доспехах» сама ходит в дождевиках (когда не раздевается до доспехов) и проститутку себе находит облаченную в дождевик.
Если мы вам не помогли, и вы все равно тянетесь к мобильнику, чтобы посмотреть, как нежатся в теплых волнах морей ваши заклятые друзья, то почитайте лучше про эволюцию купальников в кино. Узнаете, откуда пошло название «бикини».
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