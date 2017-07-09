Орнелла Мути получила срок из-за ужина с Путиным

Апелляционный суд Триеста приговорил Орнеллу Мути
к шести месяцам тюремного заключения условно и к штрафу в 500 евро за оформление фальшивого больничного листа в 2010 году. Как сообщают итальянские СМИ, актриса должна была выступать в спектакле в Триесте, за который уже получила гонорар. Однако в последний момент актриса сказалась больной и не вышла на сцену. Как выяснилось позднее, в тот день она прилетела в Санкт-Петербург на ужин с Владимиром Путиным.
Благотворительный прием был посвящен борьбе с детской онкологией, и, кроме Мути, на нем присутствовали такие актеры как Жерар Депардье
, Моника Беллуччи
, Шэрон Стоун
и Микки Рурк
.
Вскоре все тайное стало явным: в первой инстанции суд приговорил Орнеллу Мути к восьми месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро, однако теперь смягчил приговор. У актрисы есть еще один вариант закрыть судебное дело и отменить приговор - выплатить театру, в котором она должна была выступить, штраф в размере 30 тысяч евро.
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