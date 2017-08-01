ревью

Супруга актёра подала на развод спустя полтора года после их расставания.

Николь Кидман рассказала о радостях жизни в 50 лет

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Жутко, громко и запредельно дешево: Питчинг «иных» в Фонде кино

На смену фильмам о древней Руси и Великой Отечественной войне идут ужастики и киноленты о футболе