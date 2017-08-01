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Николь Кидман рассказала о радостях жизни в 50 лет

1 августа
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1 августа 2017
Николь Кидман выступила на пресс-конференции Американской ассоциации телевизионных критиков в Лос-Анджелесе. Во время общения с публикой актриса рассказала о новой волне успеха и о том, как ей комфортно в своём возрасте.

Николь Кидман рассказала о радостях жизни в 50 лет

В последнее время утонченные черты лица Николь Кидман мелькают на больших и маленьких экранах - она активно снимается в полнометражных фильма и сериалах, несмотря на то, что женских возрастных ролей в Голливуде не так уж и много. «Мне только исполнилось 50 лет. Я счастлива здесь и сейчас. Этот год выдался просто невероятным. С множеством событий. Я безумно благодарна»,

Актриса посоветовала всем верить в свои силы: «Ничего не дается легко. Всегда нужно сначала убедить людей спонсировать проект. Нужно заставить себя поверить, что всё возможно». Кидман также раскрыла секрет своей красоты, отметив, что благодарность и любовь делают её красивее, поэтому она выглядит моложе своих лет.
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Николь Кидман рассказала о радостях жизни в 50 лет фотографии
Николь Кидман рассказала о радостях жизни в 50 лет фотографии
Николь Кидман рассказала о радостях жизни в 50 лет фотографии
Николь Кидман рассказала о радостях жизни в 50 лет фотографии
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