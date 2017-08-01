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Саммер Феникс официально разводиться с Кейси Аффлеком

1 августа
2017 год
2017
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1 августа 2017
Саммер Феникс, жена Кейси Аффлека, подала документы на развод спустя полтора года после официального объявления о расставании с супругом, сообщает издание People.

Саммер Феникс официально разводиться с Кейси Аффлеком

Феникс указала в качестве причины разводы популярные «непримиримые разногласия». В заявлении она попросила суд о совместной опеке над детьми, а также потребовала финансовую поддержку от Аффлека.

О расставании Кейси и Саммер стало известно ещё в марте 2016 года. Инсайдер сообщали, что причиной такого решения стали проблемы с доверием, пара попыталась спасти свой брак и долгое время ходила к психологу, но это не дало результатов. Отношения Саммер и Кейси длились 16 лет, у супругов есть два сына - 13-летний Индиан и 9-летний Аттикус.
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Саммер Феникс официально разводиться с Кейси Аффлеком фотографии
Саммер Феникс официально разводиться с Кейси Аффлеком фотографии
Саммер Феникс официально разводиться с Кейси Аффлеком фотографии
Саммер Феникс официально разводиться с Кейси Аффлеком фотографии
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