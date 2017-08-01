Саммер Феникс официально разводиться с Кейси Аффлеком

Саммер Феникс, жена Кейси Аффлека
, подала документы на развод спустя полтора года после официального объявления о расставании с супругом, сообщает издание People.
Феникс указала в качестве причины разводы популярные «непримиримые разногласия». В заявлении она попросила суд о совместной опеке над детьми, а также потребовала финансовую поддержку от Аффлека.
О расставании Кейси и Саммер стало известно ещё в марте 2016 года. Инсайдер сообщали, что причиной такого решения стали проблемы с доверием, пара попыталась спасти свой брак и долгое время ходила к психологу, но это не дало результатов. Отношения Саммер и Кейси длились 16 лет, у супругов есть два сына - 13-летний Индиан и 9-летний Аттикус.
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