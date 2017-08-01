Блеск и нищета красных дорожек: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет и Вера Брежнева

Героем прошедшей недели можно считать Люка Бессона
, который лично представил свой новый фильм «Валериан и город тысячи планет»
сначала соотечественникам, а потом и российским зрителям.
Парижскую премьеру «Валериана», которая состоялась 25 июля, посетили исполнители главных ролей: не вылезающая из светских хроник Кара Делевинь
, обморочный Дейн ДеХаан
, Рианна
, а также русская модель Саша Лусс, сыгравшая в фильме принцессу Перлов.
Последняя поддержала Бессона 27 июля на московской премьере фильма, где также были замечены Вячеслав Манучаров
и Светлана Камынина
.
26 июля в саду Эрмитаж состоялась российская премьера шпионского блокбастера «Взрывная блондинка»
. Мероприятие посетили Егор Корешков
, Семен Трескунов
, Ирина Гринёва
и невыспавшаяся Мария Шалаева
.
А в это время в Сен-Тропе Леонардо ДиКаприо
и Кейт Уинслет
принимали гостей на четвертом благотворительном вечере DiCaprio, целью которого был сбор средств на защиту окружающей среды.
На вечере выступили Мадонна
и Ленни Кравиц
, а среди гостей были замечены Эдриан Броуди
и Шон Пенн
.
Перенесемся в Лос-Анджелес, где Николь Кидман
и Риз Уизерспун
приняли участие в обсуждении сериала «Большая маленькая ложь»
в театре Гильдии режиссеров США. Компанию актрисам составили Александр Скарсгорд
и режиссер Жан-Марк Валле
.
27 июля в в Лос-Анджелесе состоялась премьера комедийной драмы Мэттью Спайсера «Ингрид едет на Запад»
(Ingrid Goes West), главные роли в которой исполнили Элизабет Олсен
и Обри Плаза
. Актрисы решили прийти на премьеру в одинаковых платьях, чем облегчили участь редакторов порталов о моде, подбирающих знаменитостей в одинаковых нарядах для колонки «модная битва».
27 июля в Баку на берегу Каспийского моря состоялось открытие 2-го Международного музыкального фестиваля «Жара», в рамках которого звезды отечественного и немножко зарубежного шоубизнеса чествовали Софию Ротару и Аллу Пугачёву.
В рамках фестиваля прошла премьера фильма «Бабушка лёгкого поведения»
с Александром Реввой
и Натальей Ионовой
в главных ролях. Гостями показа помимо Реввы и Ионовой стали Наталья Бардо
, Марюс Вайсберг
, Светлана Лобода и Олег Газманов с семейством.
28 июля завершил свою работу международный кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival. Началось мероприятие с показа картины «Малыш на драйве»
, а завершилось концертом Василия Зоркого. Катерина Шпица
, Сабина Ахмедова
и певица Мириам Сехон
исполнили каверы на песни Адель и Эми Уайнхаус. Среди гостей были режиссеры Анна Меликян
и Андрей Звягинцев
.
На протяжение недели Кристина Орбакайте
, Екатерина Климова
, Олеся Судзиловская
и другие замечательные женщины не вылезали вечерами из ЦУМа, в котором парфюмерный бренд Montale провел несколько вечеринок.
Среди почитательниц бренда оказалась и Наташа Королева.
Ну и куда уж без Натальи Бардо и Екатерины Вуличенко
...интересно, где была Ксения Князева
?
31 июля в Нью-Йорке состоялась премьера долгожданного сериала «Темная башня»
, снятого по мотивам одноименного цикла Стивена Кинга. Представили картину исполнители главных ролей — Мэттью Макконахи
и Идрис Эльба
, а также Кэтрин Уинник
, знакомая зрителям по сериалу «Викинги»
. Среди гостей премьеры была замечена Вупи Голдберг
.
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