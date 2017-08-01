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Блеск и нищета красных дорожек: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет и Вера Брежнева

1 августа
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1 августа 2017
Героем прошедшей недели можно считать Люка Бессона, который лично представил свой новый фильм «Валериан и город тысячи планет» сначала соотечественникам, а потом и российским зрителям.

Люк Бессон

Парижскую премьеру «Валериана», которая состоялась 25 июля, посетили исполнители главных ролей: не вылезающая из светских хроник Кара Делевинь, обморочный Дейн ДеХаан, Рианна, а также русская модель Саша Лусс, сыгравшая в фильме принцессу Перлов.

Кара Делевинь

Дейн ДеХаан

Рианна

Саша Лусс

Последняя поддержала Бессона 27 июля на московской премьере фильма, где также были замечены Вячеслав Манучаров и Светлана Камынина.

Саша Лусс и Люк Бессон

Вячеслав Манучаров

Светлана Камынина

26 июля в саду Эрмитаж состоялась российская премьера шпионского блокбастера «Взрывная блондинка». Мероприятие посетили Егор Корешков, Семен Трескунов, Ирина Гринёва и невыспавшаяся Мария Шалаева.

Мария Шалаева

Ирина Гринева

Егор Корешков

А в это время в Сен-Тропе Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет принимали гостей на четвертом благотворительном вечере DiCaprio, целью которого был сбор средств на защиту окружающей среды.

Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет

На вечере выступили Мадонна и Ленни Кравиц, а среди гостей были замечены Эдриан Броуди и Шон Пенн.

Ленни Кравиц, Леонардо ДиКаприо и Мадонна

Мадонна

Леонардо ДиКаприо и Мадонна

Перенесемся в Лос-Анджелес, где Николь Кидман и Риз Уизерспун приняли участие в обсуждении сериала «Большая маленькая ложь» в театре Гильдии режиссеров США. Компанию актрисам составили Александр Скарсгорд и режиссер Жан-Марк Валле.

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун

Николь Кидман

Николь Кидман

Александр Скарсгорд

27 июля в в Лос-Анджелесе состоялась премьера комедийной драмы Мэттью Спайсера «Ингрид едет на Запад» (Ingrid Goes West), главные роли в которой исполнили Элизабет Олсен и Обри Плаза. Актрисы решили прийти на премьеру в одинаковых платьях, чем облегчили участь редакторов порталов о моде, подбирающих знаменитостей в одинаковых нарядах для колонки «модная битва».

Обри Плаза и Элизабет Олсен

27 июля в Баку на берегу Каспийского моря состоялось открытие 2-го Международного музыкального фестиваля «Жара», в рамках которого звезды отечественного и немножко зарубежного шоубизнеса чествовали Софию Ротару и Аллу Пугачёву.

Блеск и нищета красных дорожек: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет и Вера Брежнева

Вера Брежнева

Ирина Дубцова и Владимир Винокур

Юлия Паршута

В рамках фестиваля прошла премьера фильма «Бабушка лёгкого поведения» с Александром Реввой и Натальей Ионовой в главных ролях. Гостями показа помимо Реввы и Ионовой стали Наталья Бардо, Марюс Вайсберг, Светлана Лобода и Олег Газманов с семейством.

Александр Ревва, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг

Наталья Ионова

Александр Ревва и Светлана Лобода

Олег Газманов с семьей

28 июля завершил свою работу международный кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival. Началось мероприятие с показа картины «Малыш на драйве», а завершилось концертом Василия Зоркого. Катерина Шпица, Сабина Ахмедова и певица Мириам Сехон исполнили каверы на песни Адель и Эми Уайнхаус. Среди гостей были режиссеры Анна Меликян и Андрей Звягинцев.

Катерина Шпица

Сабина Ахмедова

Светлана Устинова

Анна Меликян

Андрей Звягинцев

На протяжение недели Кристина Орбакайте, Екатерина Климова, Олеся Судзиловская и другие замечательные женщины не вылезали вечерами из ЦУМа, в котором парфюмерный бренд Montale провел несколько вечеринок.

Ольга Кабо

Олеся Судзиловская

Екатерина Климова

Кристина Орбакайте

Среди почитательниц бренда оказалась и Наташа Королева.

Наташа Королева

Ну и куда уж без Натальи Бардо и Екатерины Вуличенко...интересно, где была Ксения Князева?

Наталья Бардо

Екатерина Вуличенко

31 июля в Нью-Йорке состоялась премьера долгожданного сериала «Темная башня», снятого по мотивам одноименного цикла Стивена Кинга. Представили картину исполнители главных ролей — Мэттью Макконахи и Идрис Эльба, а также Кэтрин Уинник, знакомая зрителям по сериалу «Викинги». Среди гостей премьеры была замечена Вупи Голдберг.

Мэтью Макконахи и Идрис Эльба

Кэтрин Уинник

Кэтрин Уинник

Вупи Голдберг
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фильмы
Бабушка лёгкого поведенияБольшая маленькая ложьВалериан и город тысячи планетВзрывная блондинкаМалыш на драйвеТёмная башня

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