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Дженнифер Лоуренс рассказала об отношениях с Дарреном Аронофски

10 августа
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10 августа 2017
Дженнифер Лоуренс рассказала в интервью американскому Vogue о своём романе с режиссёром Дарреном Аронофски.

Дженнифер Лоуренс рассказала об отношениях с Дарреном Аронофски

26-летняя актриса долго отказывалась комментировать отношения с 48-летним кинорежиссёром. Пара познакомилась на съёмках триллера «мама!». «Между нами вспыхнуло пламя! Ну, во всяком случае оно вспыхнуло у меня. Я не знала, что он чувствует ко мне», — призналась оскароносная актриса.

Актриса продолжила: «Обычно я не выношу выпускников Гарварда, потому что они и двух минут не могут прожить без напоминания: "Я окончил Гарвард!". Даррен не такой».

Лоуренс также призналась, что работа над фильмом «мама!» для неё оказалась серьёзным вызовом, потому что пришлось погрузиться в довольно мрачную историю. Специально для Джен на площадке была создана «палатка Кардашьян», где она могла расслабиться, глядя на фотографии героев своего любимого реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
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Дженнифер Лоуренс рассказала об отношениях с Дарреном Аронофски фотографии
Дженнифер Лоуренс рассказала об отношениях с Дарреном Аронофски фотографии
Дженнифер Лоуренс рассказала об отношениях с Дарреном Аронофски фотографии
Дженнифер Лоуренс рассказала об отношениях с Дарреном Аронофски фотографии
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