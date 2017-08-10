Дженнифер Лоуренс рассказала об отношениях с Дарреном Аронофски

Дженнифер Лоуренс
рассказала в интервью американскому Vogue о своём романе с режиссёром Дарреном Аронофски
.
26-летняя актриса долго отказывалась комментировать отношения с 48-летним кинорежиссёром. Пара познакомилась на съёмках триллера «мама!»
. «Между нами вспыхнуло пламя! Ну, во всяком случае оно вспыхнуло у меня. Я не знала, что он чувствует ко мне»
, — призналась оскароносная актриса.
Актриса продолжила: «Обычно я не выношу выпускников Гарварда, потому что они и двух минут не могут прожить без напоминания: "Я окончил Гарвард!". Даррен не такой»
.
Лоуренс также призналась, что работа над фильмом «мама!» для неё оказалась серьёзным вызовом, потому что пришлось погрузиться в довольно мрачную историю. Специально для Джен на площадке была создана «палатка Кардашьян», где она могла расслабиться, глядя на фотографии героев своего любимого реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
обсуждение >>