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Артем Михалков оценил макияж Александра Реввы

11 августа
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11 августа 2017
10 августа в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения», в которой Александр Ревва сыграл мошенника в бегах, прикидывающегося пожилой женщиной.

Артем Михалков оценил макияж Александра Реввы

Картину зрителям представили режиссер и исполнители главных ролей Наталья Ионова, Александр Ревва и Наталья Бардо. Среди именитых гостей премьеры были замечены Алексей Чадов, Дмитрий Дибров, Мария Кожевникова, Артем Михалков и другие.

Артем Михалков

Артем Михалков оценил макияж Александра Реввы

Мария Кожевникова

Александр Ревва и Марюс Вайсберг

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг

Татьяна Геворкян

Александр Ревва

Алексей Макаров

Антонина Паперная и Владимир Яглыч

Наталья Ионова

Дмитрий Дибров со спутницей

Анна Горшкова

«Бабушка легкого поведения» в прокате с 17 августа
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