Артем Михалков оценил макияж Александра Реввы

Лайфстайл
Премьера фильма «Бабушка легкого поведения»
Рецензии на фильмы
Директор Каннского фестиваля собрал альманах из фильмов братьев Люмьер
Новости кино
38-летняя актриса получила роль в фильме «Тайна».
Новости кино
Звезда советской мелодрамы «Любовь и голуби»
утверждён на главную роль в новом фильме.
Новости театра
Зрители увидят 10 спектаклей.
Новости театра
Николай Коляда
планировал открытие театра ещё в марте, но подходящее здание нашлось только сейчас.
Фестивальная колонка
Премьеры фестиваля российского кино в Выборге
Рецензии на фильмы
Люк Бессон экранизировал культовый французский комикс
Главная тема
Один из лучших актеров мирового кинематографа без купюр: о детях, политике, актерстве, возрасте, смерти, искусстве
Интервью
Глава Каннского кинофестиваля о фильме «Люмьеры!»
и роли братьев в истории кинематографа
Ролики фильмов
Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.
Обзор сериалов
Социальный манифест Джейн Кэмпион с Элизабет Мосс и Николь Кидман
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