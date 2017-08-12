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Гела Месхи снялся в клипе Анастасии Задорожной

12 августа
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12 августа 2017
Анастасия Задорожная анонсировала премьеру своего нового клипа «Я — Луна», снятого в жанре фэнтези в заповедных лесах Синтры, в Португалии. Певица появилась в ролике в образе сказочной эльфийки, а её возлюбленным по сюжету стал муж Екатерины Климовой Гела Месхи.



«Несмотря на то, что мы давно дружим с Катей Климовой, с Гелой я работала впервые. И не ошиблась в выборе партнёра! Он стопроцентно попал в героя. От работы с Гелой в восторге остался и наш немецкий режиссёр (над клипом работала международная команда во главе с Noise), который до этого никогда не снимал киноактёров и был приятно удивлен Гелой. В нашем фэнтези вы не увидите страстных поцелуев между двумя главными героями, я хотела максимально избежать тактильности, зато сумасшедшую красоту португальских лесов и чудеса — гарантирую! В этом видео я осуществила свою детскую мечту», — поделилась Анастасия.

Премьера ролика состоится в конце августа, но в Сети уже есть тизер ролика и кадры со съёмок, на которых Задорожная и Месхи запечатлены в сказочном лесу.
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Гела Месхи снялся в клипе Анастасии Задорожной фотографии
Гела Месхи снялся в клипе Анастасии Задорожной фотографии
Гела Месхи снялся в клипе Анастасии Задорожной фотографии
Гела Месхи снялся в клипе Анастасии Задорожной фотографии
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