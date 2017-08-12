Гела Месхи снялся в клипе Анастасии Задорожной

Новости кино
Компания больше не будет сотрудничать с Netflix.
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Сценарист, соавтор всех проектов своего мужа Алексея Юрьевича Германа, главный редактор киностудии «Ленфильм» - она всегда была окружена огромным количеством соратников, творческих союзников, просто талантливых и ярких людей.
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Новости кино
Актриса может сыграть главную роль в новом драматическом фильме.
Новости кино
Актёры снимутся в фильме, основанном на реальных событиях.
Новости кино
В рамках проекта, в кинотеатре «КАРО 11 Охта» пройдут показы блокбастеров, шоу косплееров, конкурсы и премьеры.
Рецензии на фильмы
Директор Каннского фестиваля собрал альманах из фильмов братьев Люмьер
Фестивальная колонка
Премьеры фестиваля российского кино в Выборге
Рецензии на фильмы
Люк Бессон экранизировал культовый французский комикс
Главная тема
Один из лучших актеров мирового кинематографа без купюр: о детях, политике, актерстве, возрасте, смерти, искусстве
Интервью
Глава Каннского кинофестиваля о фильме «Люмьеры!»
и роли братьев в истории кинематографа
Ролики фильмов
Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.
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