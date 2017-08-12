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Йен Сомерхолдер дал своему первенцу необычное имя

12 августа
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12 августа 2017
По заявлению западных СМИ у Никки Рид и Йена Сомерхолдера родилась дочь. Актеры дали ребенку необычное, нагруженное смыслами имя - Боуди Солей. Боуди, или Бодхи (Bodhi) - в переводе с санскрита означает «пробуждение сознания». Солей (Soleil) в переводе с французского означает «солнце».

Йен Сомерхолдер дал своему первенцу необычное имя

Девочка появилась на свет еще 25 июля, но стало известно об этом только сейчас. Ранее новоиспеченные родители сообщили новость о беременности Никки на своих страничках в Инстаграм, опередив журналистов и папарацци.
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Никки РидЙен Сомерхалдер

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Йен Сомерхолдер дал своему первенцу необычное имя фотографии
Йен Сомерхолдер дал своему первенцу необычное имя фотографии
Йен Сомерхолдер дал своему первенцу необычное имя фотографии
Йен Сомерхолдер дал своему первенцу необычное имя фотографии
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№ 1
avorado (Москва)   12.08.2017 - 23:05
Впервые? Это он молодец! :) читать далее>>
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