Йен Сомерхолдер дал своему первенцу необычное имя

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Актриса и миллиардер устали читать о себе лживые новости
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Актер впервые стал отцом
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Она всегда была окружена огромным количеством соратников, творческих союзников, просто талантливых и ярких людей.
История кино
В картине доминируют непосредственность, романтика и веселье, которыми живут студенты – главные герои.
Новости кино
Актёр театра и кино скончался на 73-м году жизни.
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Актёр сыграет в экранизации фантастического романа.
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Директор Каннского фестиваля собрал альманах из фильмов братьев Люмьер
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Премьеры фестиваля российского кино в Выборге
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Люк Бессон экранизировал культовый французский комикс
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Один из лучших актеров мирового кинематографа без купюр: о детях, политике, актерстве, возрасте, смерти, искусстве
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