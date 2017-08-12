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Главная тема Сесть на уши: Что такое подкасты и что из них можно узнать про кино? Все о подкастах - от Кевина Смита до Алексея Филиппова

Лайфстайл Йен Сомерхолдер дал своему первенцу необычное имя Актер впервые стал отцом

Главная тема День памяти Светланы Кармалиты Она всегда была окружена огромным количеством соратников, творческих союзников, просто талантливых и ярких людей.

История кино «Какая чудная игра»: анализ кинотекста В картине доминируют непосредственность, романтика и веселье, которыми живут студенты – главные герои.

Новости кино Умер Виктор Смирнов Актёр театра и кино скончался на 73-м году жизни.

Новости кино Мадс Миккельсен снова сыграет злодея Актёр сыграет в экранизации фантастического романа.

Рецензии на фильмы «Люмьеры!»: Камера, мотор, начали Директор Каннского фестиваля собрал альманах из фильмов братьев Люмьер

Фестивальная колонка «Окно в Европу»-2017: То, что во мне, и то, что вовне Премьеры фестиваля российского кино в Выборге

Рецензии на фильмы «Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе Люк Бессон экранизировал культовый французский комикс