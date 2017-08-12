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Эмбер Хёрд и Илон Маск выступили с официальным заявлением о своих сложных отношениях

12 августа
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12 августа 2017
Всё сложно у миллиардера Илона Маска и бывшей жены Джонни Деппа Эмбер Хёрд. По крайне мере, так хочется думать большинству. Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что пара рассталась. На этой почве посыпались спекуляции из непроверенных источников о том, что не всё потеряно.

Эмбер Хёрд и Илон Маск выступили с официальным заявлением о своих сложных отношениях

Начитавшись о себе интересных новостей, Илон Маск и Эмбер Хёрд решили не томить общественность и выступили с совместным заявлением:

«Читая недавние публикации о наших отношениях, мы решили говорить за себя сами. Расстояние между нами действительно усложняло наши отношения, потому что у нас не было возможности видеться друг с другом часто. У всех отношений есть свои взлеты и падения, конечно же. Люди периодически выдают всякие спекуляции, под которыми нет никакого реального основания, без нашего ведома, и полагают, что действуют в наших же интересах. Но иногда на повестке дня совершенно другие намерения. И это все становится немного странным…Как бы то ни было, мы хотим непосредственно заявить, что очень уважаем друг друга, и не хотелось бы, что бы у кого-то создалось впечатление об обратном».

В заявлении Маск и Хёрд подчеркнули тот факт, что в умах большинства людей событиям в жизни публичных персон придается большее значение, чем они того заслуживают. «Реальность такова, что это самые обычные отношения, на которые наведено гигантское увеличительное стекло».

Ранее Маск и Херд по отдельности подтвердили свой разрыв в социальных сетях.
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Эмбер Хёрд и Илон Маск выступили с официальным заявлением о своих сложных отношениях фотографии
Эмбер Хёрд и Илон Маск выступили с официальным заявлением о своих сложных отношениях фотографии
Эмбер Хёрд и Илон Маск выступили с официальным заявлением о своих сложных отношениях фотографии
Эмбер Хёрд и Илон Маск выступили с официальным заявлением о своих сложных отношениях фотографии
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