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Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Чехова, Оксана Фандера и Роберт Паттинсон

13 августа
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13 августа 2017
Судя по ничтожному количеству светских мероприятий, прошедших за последние полторы недели, к началу августа все исчерпали запасы энергии.
3 августа в Монако состоялся совместный коктейль модного дома Ulyana Sergeenko и ювелирного дома Faidee, на котором присутствовали Светлана Бондарчук и восходящая звезда кино Наталья Ионова.

Наталья Ионова

6 августа отечественные звезды резвились в Сочи на открытие бутика Sublime by Bosco. Делать из Сочи Монако прилетели Оксана Фандера с Филиппом Янковским, Катерина Шпица, Анастасия Заворотнюк с мужем и Филипп Бедросович.

Анастасия Заворотнюк с мужем

Катерина Шпица

Оксана Фандера и Филипп Янковский

Катерина Шпица

Программа мероприятия открылась полуденной регатой и плавно перетекла в вечерний концерт в казино с соответствующим дресс-кодом. Филипп Бедросович, как всегда, не подвел - есть на что посмотреть, чему порадоваться. Он, как английская невеста, пришел в something old and something new, something borrowed and something blue. Что-то синее и взятое взаймы объединил в себе кокетливый пиджачок, снятый с чьего-то узкого плеча.

Филипп Киркоров

И перетянул все золото на себя, ничего не оставив Катерине Шпице.

Катерина Шпица

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Чехова, Оксана Фандера и Роберт Паттинсон

Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Чехова, Оксана Фандера и Роберт Паттинсон

Позапрошлые выходные Рианна по традиции провела на карнавале Crop Over на родном Барбадосе. Фотографии певицы в карнавальном костюме произвели фурор в интернете.

Рианна

Рианна

7 августа в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Единственный живой парень в Нью-Йорке», в котором Кейт Бекинсейл сыграла женщину, соблазнившую 20-летнего сына своего любовника. Примечательно, что совсем недавно СМИ пестрели новостями о том, что разведенная Бекинсейл закрутила роман с 22-летним парнем. Увы, это было мимолетное увлечение. Но Кейт не унывает и выглядит прекрасно.

Кейт Бекинсейл

9 августа в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном в главной роли. На премьере присутствовали Деми Мур и Хлое Севиньи.

Роберт Паттинсон

Хлое Севиньи

Деми Мур

10 августа в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения», в которой Александр Ревва сыграл мошенника в бегах, прикидывающегося пожилой женщиной, а Наталья Ионова - хорошенькую медсестру, работающую в доме престарелых. Премьеру посетили Павел Деревянко, Артем Ткаченко, Елена Валюшкина, Наталья Бардо, Анфиса Чехова и многие другие.

Наталья Ионова

Артем Михалков со спутницей

Павел Деревянко, Александр Ревва и Елена Валюшкина

Артем Ткаченко со спутницей

Илья Бачурин и Надежда Сысоева

Вадим Галыгин со спутницей

Виталий Гогунский со спутницей

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг

Владимир Яглыч со спутницей
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