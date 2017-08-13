Блеск и нищета красных дорожек: Анфиса Чехова, Оксана Фандера и Роберт Паттинсон

Судя по ничтожному количеству светских мероприятий, прошедших за последние полторы недели, к началу августа все исчерпали запасы энергии.
3 августа в Монако состоялся совместный коктейль модного дома Ulyana Sergeenko и ювелирного дома Faidee, на котором присутствовали Светлана Бондарчук
и восходящая звезда кино Наталья Ионова
.
6 августа отечественные звезды резвились в Сочи на открытие бутика Sublime by Bosco. Делать из Сочи Монако прилетели Оксана Фандера
с Филиппом Янковским
, Катерина Шпица
, Анастасия Заворотнюк
с мужем и Филипп Бедросович
.
Программа мероприятия открылась полуденной регатой и плавно перетекла в вечерний концерт в казино с соответствующим дресс-кодом. Филипп Бедросович, как всегда, не подвел - есть на что посмотреть, чему порадоваться. Он, как английская невеста, пришел в something old and something new, something borrowed and something blue. Что-то синее и взятое взаймы объединил в себе кокетливый пиджачок, снятый с чьего-то узкого плеча.
И перетянул все золото на себя, ничего не оставив Катерине Шпице.
Позапрошлые выходные Рианна
по традиции провела на карнавале Crop Over на родном Барбадосе. Фотографии певицы в карнавальном костюме произвели фурор в интернете.
7 августа в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Единственный живой парень в Нью-Йорке»
, в котором Кейт Бекинсейл
сыграла женщину, соблазнившую 20-летнего сына своего любовника. Примечательно, что совсем недавно СМИ пестрели новостями о том, что разведенная Бекинсейл закрутила роман с 22-летним парнем
. Увы, это было мимолетное увлечение. Но Кейт не унывает и выглядит прекрасно.
9 августа в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Хорошее время»
с Робертом Паттинсоном
в главной роли. На премьере присутствовали Деми Мур
и Хлое Севиньи
.
10 августа в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения»
, в которой Александр Ревва
сыграл мошенника в бегах, прикидывающегося пожилой женщиной, а Наталья Ионова
- хорошенькую медсестру, работающую в доме престарелых. Премьеру посетили Павел Деревянко
, Артем Ткаченко
, Елена Валюшкина
, Наталья Бардо
, Анфиса Чехова
и многие другие.
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