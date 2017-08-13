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Линдси Лохан потерпела фиаско

13 августа
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13 августа 2017
В конце июня развернувшая вокруг себя иллюзию бурной деятельности Линдси Лохан запустила сайт «Preemium» о себе любимой. Всего за 2,99 долларов в месяц подписчикам был обещан тотальный доступ к подноготной Линдси.

Линдси Лохан потерпела фиаско

Именно за эту сумму Линдси готова была поделиться с подписчиками всеми своими секретиками и отворить двери в ее повседневную жизнь (как будто Инстаграма было не достаточно). Но спустя почти два месяца Линдси не удалось толком заработать. На ее блог подписались всего 14 человек. Но и эти щедрые люди не могут похвастаться причастностью к чему-то малодоступному. За прошедшее время блог обновлялся всего несколько раз, и даже эта новость, которую вы сейчас читаете - гораздо интереснее той информации, за которую 14 человек заплатили по три доллара.
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Линдси Лохан потерпела фиаско фотографии
Линдси Лохан потерпела фиаско фотографии
Линдси Лохан потерпела фиаско фотографии
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