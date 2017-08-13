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Екатерина Климова и Гела Месхи спародировали танцующего миллионера

13 августа
2017 год
2017
2016

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13 августа 2017
Покоривший интернет «танцующий миллионер» Джанлука Вакки сейчас переживает финансовый кризис - его имущество арестовано за неуплату по кредитам.

Екатерина Климова и Гела Месхи спародировали танцующего миллионера

Эту грустную новость на свой лад обыграли Екатерина Климова и Гела Месхи, сняв пародийное танцевальное видео, на котором рыхлый Гела в нарисованных татуировках соблазняет нелепым танцем свою великолепную жену под музыку Потапа и Насти.

#танцующийнемиллионер - таким саркастичным хэштегом озаглавила Екатерина видео, опубликованное в Инстаграме.
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Екатерина Климова и Гела Месхи спародировали танцующего миллионера фотографии
Екатерина Климова и Гела Месхи спародировали танцующего миллионера фотографии
Екатерина Климова и Гела Месхи спародировали танцующего миллионера фотографии
Екатерина Климова и Гела Месхи спародировали танцующего миллионера фотографии
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