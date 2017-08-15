Равшана Куркова тайно вышла замуж



фото: Равшана Куркова и Станислав Румянцев (справа)

Похоже, что актриса Равшана Куркова сыграла тайную свадьбу с актером и каскадером Станиславом Румянцевым. Коллеги пары проболтались журналистам, что роман Равшаны и Станислава начался во время совместной работы над иммерсивным спектаклем «Черный русский».Сама актриса от комментариев воздерживается, предпочитая не распространяться о своей частной жизни. Но подписчики Инстаграма Равшаны уже разглядели на одном из фото обручальное кольцо на её безымянном пальце.