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Равшана Куркова тайно вышла замуж

15 августа
2017 год
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15 августа 2017
Похоже, что актриса Равшана Куркова сыграла тайную свадьбу с актером и каскадером Станиславом Румянцевым. Коллеги пары проболтались журналистам, что роман Равшаны и Станислава начался во время совместной работы над иммерсивным спектаклем «Черный русский».

Равшана Куркова тайно вышла замуж
фото: Равшана Куркова и Станислав Румянцев (справа)

Сама актриса от комментариев воздерживается, предпочитая не распространяться о своей частной жизни. Но подписчики Инстаграма Равшаны уже разглядели на одном из фото обручальное кольцо на её безымянном пальце.

Равшана Куркова тайно вышла замуж
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фотографии >>
Равшана Куркова тайно вышла замуж фотографии
Равшана Куркова тайно вышла замуж фотографии
Равшана Куркова тайно вышла замуж фотографии
Равшана Куркова тайно вышла замуж фотографии
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обсуждение >>
№ 2
слон тЕлефан   15.08.2017 - 15:12
И все-таки надеюсь,что у Равшаны будут дети--продолжатели династии Кубаевых читать далее>>
№ 1
слон тЕлефан   15.08.2017 - 15:11
Сочувствую,что у нее в жизни случилась трагедия читать далее>>
Всего сообщений: 2
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