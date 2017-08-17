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Артисты прокомментировали смерть Веры Глаголевой

17 августа
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17 августа 2017
16 августа не стало актрисы и режиссёра Веры Глаголевой – народная артистка России скончалась на 62-м году жизни. Звёздные друзья и коллеги знаменитости скорбят вместе с родными и поклонниками.

Артисты прокомментировали смерть Веры Глаголевой

Егор Бероев: «Ушла из жизни прекрасная актриса, мать, режиссер и очень хороший человек Вера Глаголева... Вечная память».

Виктория Исакова: «Невероятная красавица... Остаётся память... R.I.P.».

Максим Галкин: «Вера, дорогая! Ты всегда была и останешься для нас очень светлым талантливым человеком. Твоей неиссякаемой энергии, желания жить, которыми ты умела так щедро делиться и с близкими, и с дальними, нам не хватает уже сейчас, как только тебя не стало. Ты дарила нам только радость от своих фильмов и просто от общения и никогда не загружала нас своими проблемами и недугами, а тем еще более неожиданным стал твой уход. Но солнечное тепло, исходившее от тебя, будет греть нас очень долго. Глубокие соболезнования от нашей семьи всем родным Веры».

Михаил Боярский: «Это очень печальное событие, которое потрясет всех актёров, всех любителей кинематографа, потому что она была ярким героем в нашем кинематографе».

Вячеслав Манучаров: «Вера!!! Нет слов!!! Ты навсегда останешься в моем сердце».

Игорь Гуляев: «О, Боже! Не хочется верить в это. Ушла из жизни талантливая актриса, замечательный и приятнейший человек, всегда позитивная и жизнерадостная, как же так. Мои искренние соболезнования родным, близким, сил вам пережить это страшное горе. Светлая память».

Кирилл Сафонов: «Вера. Всегда молодая, всегда любимая. Жаль».

Алёна Свиридова: «Вера! Прощай, сестра! Мир стал хуже без тебя».
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Артисты прокомментировали смерть Веры Глаголевой фотографии
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