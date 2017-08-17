Артисты прокомментировали смерть Веры Глаголевой

Лайфстайл
Актёр впервые публично рассказал о своей проблеме.
Лайфстайл
Актриса дала поклонникам совет об отношениях.
Лайфстайл
Знаменитости скорбят о потере великой актрисы.
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Новости кино
Актриса может сыграть главную роль в новой комедии для взрослых.
Новости кино
Forbes в очередной раз посчитал чужие доходы.
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